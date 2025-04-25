灣區領導訴訟初步勝利 法官禁川普凍結聯邦資金

灣區發起的訴訟贏得初步勝利，禁止川普凍結聯邦資金用於庇護城市。(截取自電視畫面)

一名聯邦法官援引2017年聖塔克拉拉縣與舊金山 市提出之訴訟前例，禁止川普 政府向已宣告自身為非法移民 居住地點之「庇護所」(sanctuaries)的司法官轄區凍結聯邦資金。

「聖荷西信使報」(Mercury News)報導，聯邦地方法院法官歐瑞克(Judge William H. Orrick)24日上午發布初步禁令，為由灣區各縣市領導聯盟訴訟贏得初步勝利。他們憂心，由於聯邦資金用於支付醫療、教育、基礎設施與其他基本服務相關費用，若川普扣留聯邦經費，下一財政年度預算將大幅減少。

發起訴訟的兩個司法管轄區聖塔克拉拉縣與舊金山市，聯邦資金分別占其預算約30%與16%。

訴訟於今年2月在加州北區地方法院提出，時值川普總統發布行政命令、切斷對拒絕與聯邦移民官員合作市政當局資金援助的數周之後。聖荷西、屋崙、聖地牙哥、沙加緬度、聖他克魯茲、艾姆瑞維爾、蒙特瑞縣與全國其他庇護城市，皆參與訴訟。

在長達六頁的法官禁令內容，歐瑞克表示，聯盟有充分理由擔憂將失去聯邦資金，程度甚至比2017年更強烈，可能造成無法彌補的傷害，包括預算不確定性、憲法權利被剝奪，以及城市、縣府與其服務社區之間信任被破壞。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)聲明表示，很欣慰法院裁定「川普政府不能強迫他們加入魯莽與非法的大規模驅逐行動。」

邱信福指出，川普政府想徵用當地警察作為聯邦ICE探員，同時威脅扣留用以支持警察部門、處理無家可歸問題與公共衛生系統的聯邦資金，藉此脅迫當地官員。然而，如大家所見，川普政府目前正錯誤驅逐部分人士，ICE探員非法逮捕美國公民。

川普誓言要施行大規模驅逐出境，總統與自由派堡壘例如加州，針對保護非法居住移民的政策對抗持續升溫。川普甚至指示司法部工作人員對不遵守命令的州與地方官員進行調查並提出刑事訴訟。

聖縣法律顧問洛佩瑞斯蒂(Tony LoPresti)聲明指出，持續見到聯邦政府過度干預，法院裁定肯定地方政府可履行任務，並與社區維持信任。