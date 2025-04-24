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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

跨性別被曝光 前聖荷西州大女排球員：人生最黑暗時刻

編譯廖宜怡╱綜合報導
前聖荷西州大女排球員佛萊明接受紐約時報專訪，談人生最黑暗時刻。（美聯社）
前聖荷西州大女排球員佛萊明接受紐約時報專訪，談人生最黑暗時刻。（美聯社）

因遭隊友曝光是跨性別者成為全國焦點的前聖荷西州立大學（San Jose State University）女排球隊球員佛萊明（Blaire Fleming）最近接受紐約時報雜誌（New York Times Magazine）專訪，談她在上一個排球賽季經歷人生的最黑暗時刻。

佛萊明在上個大學排球賽季因跨性別身分被判失去比賽資格，在網路上經常遭到辱罵，她和聖荷西州大斯巴達排球隊（Spartans）無意中成為全國有關跨性別運動員辯論的焦點，這些辯論也成為川普在競選總統期間借題發揮的話題。

在紐約時報雜誌20日刊出的報導中，佛萊明首度公開談論她從十多歲開始、一直非常低調的性別轉變，直到這件事於2024年4月被一個保守派網站揭露。接下來的風暴讓佛萊明考慮許多對手球隊希望她做的事：退出球賽。佛萊明稱，整個過程是她「一生中最黑暗的時刻」。

佛萊明表示，她在童年時期就意識到自己與其他的孩子不同，最初以為自己是同性戀，但當她在八年級時第一次聽到「跨性別」一詞時，一切都說得通了。她說：「我感到如釋重負，千斤重擔都消失了。」

佛萊明提到前隊友兼室友的史拉瑟（Brooke Slusser）。紐約時報稱，去年春季，史拉瑟從Reduxx雜誌刊登的一篇報導中得知佛萊明是跨性別者後，對佛萊明說：「我希望你平安無事，沒有人應該在媒體上遭受如此多的仇恨，他們根本不了解你這個人。」

然而，史拉瑟去年9月選擇加入一項目的在阻止佛萊明和其他跨性別者參加女子體育競賽的集體訴訟，兩人的友情從此變質。史拉瑟選擇加入訴訟，使聖荷西州大和跨性別運動員躍上全國新聞版面，更成為11月總統大選的熱門話題。

史拉瑟此舉讓佛萊明不解。佛萊明說：「我很困惑，感覺被背叛。我不明白她怎麼能一邊關心我，一邊做出這種事。」

佛萊明表示，她在賽季期間多次考慮退出球隊，幾乎每個晚上都在哭泣，更產生過自殺念頭。

目前，佛萊明正在維吉尼亞州的家中遠距離完成剩餘的聖荷西州大課程，並為入讀研究所做準備。

當被問到是否認為跨性別女運動員仍有機會再次參與大學女子運動時，佛萊明說：「我不會是最後一個，無論是未來5年、10年還是20年，一定一直會有跨性別者參與體育賽事。」

跨性別 聖荷西 紐約時報

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