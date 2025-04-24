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結核病與肺癌症狀相似 華裔9旬翁兩年前被誤診

記者王子涵╱舊金山報導
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在經過九個月的堅持治療、以及兒子周世洪（右）的細心照料，94歲高齡的周國輝（左）已完全康復。（記者王子涵╱攝影）
在經過九個月的堅持治療、以及兒子周世洪（右）的細心照料，94歲高齡的周國輝（左）已完全康復。（記者王子涵╱攝影）

華裔九旬老人周國輝在兩年前被確診患有活動性結核病，發病時身體曾暴瘦50磅，食慾不振、疲倦、走路不穩、持續咳嗽不止。由於結核病症狀與肺癌十分相似，周國輝發病初期還被診斷為肺癌，後被證明為誤診。在經過九個月的堅持治療、以及兒子周世洪的細心照料，94歲高齡的周國輝已完全康復，昨天並出席記者會的現場。他的經歷顯示華裔長者進行常規肺結核檢測的重要性。

周國輝1969年從香港移民來美，為廣東開平人，目前居住在舊金山日落區。他曾表示，退休後的幾十年裡身體一直很健康，生活方式很規律。

他兒子周世洪表示，2023年5月父親開始咳嗽，一直持續到當年10月，在家庭醫生的建議下，找到一位專科醫生。「做了X光，CT掃描，並在肺部切除樣本進行化驗。」周世洪說，「醫生認為是肺癌。」

家人表示，考慮到老人年事已高，治療肺癌還要化療住院等程序，會對老人晚年生活帶去很多痛苦。

為了再次確認，家人找到另外一位專科醫生，在治療頸部腫大的手術過程中，取出一部分樣本送去化驗。

次年2月反饋的結果顯示，沒有發現癌細胞，但發現了結核病的病菌，這才改變了治療的方向。

雷寶春醫師也證實，由於兩種疾病在初期症狀或影像學檢查上相似的情況，這樣的誤診情況也普遍發生。

周國輝目前體重已恢復，他與家人感謝公共衛生局的幫助，並呼籲社區長者重視肺結核疾病，積極參與早期檢查。

華裔 癌細胞 退休

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