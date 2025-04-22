販毒集團首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

法庭紀錄顯示，一對男女因經營毒品配送服務被捕，判處4年聯邦監禁，服務還提供客戶與可愛小狗相處時間等福利。

「聖荷西 信使報」報導，販毒集團首腦岡薩雷斯(Natalie Marie Gonzalez)是史丹福大學 校友，在經營非法生意時，其謹慎、重視細節與求知慾，都是出身知名大學的作風。檢察官表示，她向潛在中介毒販詢問客戶群背景、不想蔓延毒癮，要求客戶最低消費300美元，並使用加密貨幣隱藏毒品交易以躲避審查。

檢察官描述，此集團是以DoorDash或Instacart等熱門送貨服務模式的毒品配送服務，客戶被指引等待車手將毒品送到預定地點。有時客戶可與送貨司機的「黑白色小狗」玩耍，藉此避免旁觀者起疑。

根據檢方量刑備忘錄，調查期間，美國緝毒局得知，岡薩雷斯一名供應商在使用她的信用卡支付旅館房間住宿期間、過量服用芬太尼。岡薩雷斯男友接受緝毒人員問訊時透露，犯罪行為是販毒集團利用「上鉤調包」(bait and switch)的欺騙性銷售手段，用芬太尼替代古柯鹼。

岡薩雷斯已被判處50個月聯邦監禁。上周，同案被告蓋斯特爾(Frederick Gaestel)被判處48個月監禁。還有其他兩人面臨與同夥有關的聯邦指控。

根據司法部 門發布新聞稿，緝毒人員在突襲蒙洛公園(Menlo Park)與集團成員藏匿處時，查獲1公斤芬太尼、約7公斤古柯鹼與其他毒品。根據法庭紀錄，調查獲得一名秘密線民協助，為岡薩雷斯一名被捕的前友人。

在辯護量刑備忘錄中，岡薩雷斯的律師稱她是一名有天賦、進取心的年輕女性，擁有學士學位。2015年獲得史丹福大學土木與環境工程與建築設計學位，除了毒品生意，還參與其他創業活動。在科羅拉多州成長期間，透過一項青年資助計畫獲得3萬美元，用於上小提琴課、祕魯旅行與舞蹈課。

律師指出，她是由兩名嬉皮撫養長大，在山裡生活，重視實現勝過財富，吃有機食物。但特定怪癖影響到岡薩雷斯的人生。

岡薩雷斯在史丹福大學獲得財務援助，住在宿舍，她的另類生活方式受到歡迎。大學生吸食娛樂性毒品情況普遍，此強化她的觀點、即使非法毒品也可接受。相信成年人有機會探索改變的狀態，只要不傷害人。

在寫給法庭信中，岡薩雷斯對她成長經歷、在史大時期與對未來希望與夢想，以及如何對娛樂性藥物轉為對成癮物質的興趣。對自己造成傷害「深度否認」(deep denial)，由於獲得人們稱許，強化以為在做好事的錯覺。但是，在被捕之後，她的幻想徹底破滅。

岡薩雷斯寫道，自己當時吸毒是一邊逃避痛苦、不安與哀傷，一邊又告訴自己，是在幫助別人療傷。這樣的矛盾讓人痛苦。她不是要為自己的行為辯解，而是想誠實面對，曾經覺得理所當然的事，現在卻感覺是完全錯誤。