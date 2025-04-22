我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

柏克萊居民搶救有90多年歷史的劇院

柏克萊訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
居民組織努力保護柏克萊歷史性劇院免遭拆除。(Google Maps)
居民組織努力保護柏克萊歷史性劇院免遭拆除。(Google Maps)

柏克萊一間歷史悠久的劇院擬改建為市中心住宅區，很快將由市議會決定。一群關心此事的居民要求市議會保留這座擁有90年歷史的藝術空間。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，位於Shattuck Ave. 2274號的聯合藝術家劇院(United Artists Theater)曾經是一座擁有1800個座位的電影宮殿，具有經典的裝飾藝術設計。劇院於1932年開業，是大蕭條時期由聯合藝術家公司開發的連鎖電影院之一。聯合藝術家公司是由查理卓別林等電影傳奇人物創立的製作公司，他們出席了當時柏克萊劇院的開幕式。

但是現在劇院招牌不再展示首映電影的名稱，而是宣傳即將占據影院空間的新住宅開發項目。該項目的開發商Panoramic Interests計畫建造一座17層樓、227個單元的公寓大樓，並在底層設有一家咖啡館。

為了建造新的高層建築，劇院的幾乎所有部分都將被拆除，只留下現有的立面。 

計畫經過一系列審查並獲得市政府批准後，目前唯一阻礙是一群名為「拯救柏克萊聯合藝術家劇院」的居民。創始人埃利斯(Rose Ellis)最初在Facebook上發帖，後來逐漸發展成為有組織的運動，決心保護劇院。

「很多人覺得這是一個醜陋不堪的劇院，因為他們從未見過多廳影院牆後面是什麼。如果公眾意識到這幅油布後面是一幅蒙娜麗莎畫像，他們一定會奮力拯救這座建築。」艾利斯說，她從小就知道這座劇院充滿魔力。

該組織目前正在對城市規畫委員會允許拆除劇院的決定提出上訴。柏克萊市議會訂於22日召開特別會議，就上訴舉行聽證會。

劇院保護運動成員聲稱，市政府不恰當地允許開發商放棄進行全面的環境審查。他們認為，由於該劇院已被列入加州歷史資源名錄，因此必須進行全面環境審查。

由開發商承包的Left Coast Architectural History公司進行的歷史資源評估則聲稱，UA劇院已經經歷了大規模改建，根據現行標準，不再符合需要保護的歷史資源的資格。

Panoramic Interests的代表沒有回應媒體置評請求，但公司老闆甘迺迪(Patrick Kenned)此前曾向信使報質疑保護劇院動，稱其是誤導性和無知的「幾乎不加掩飾的鄰避行動」。

Panoramic提案的支持者在公開評論和致柏克萊官員的信中表示，該項目將為該市帶來急需的住房。與其保留這座被一些人認為「抗震性能差」、「對公眾的健康和安全構成威脅」的建築，不如投入約700萬美元的開發費、每年200萬美元的房產稅，並建造數百套新住宅，對柏克萊市更有利。

柏克萊 大蕭條 加州

上一則

民主黨舊金山支會 籲強制官員退休年齡

下一則

舊金山堵塞公交專用道罰單 比去年同期暴增4倍

延伸閱讀

美元爆發信心危機 身價直直落

美元爆發信心危機 身價直直落
不是藍也不是綠？科學家解鎖新顏色 只有雷射才看得到

不是藍也不是綠？科學家解鎖新顏色 只有雷射才看得到
柏克萊防火提案議會下周表決 房屋5呎內植物恐被剷除

柏克萊防火提案議會下周表決 房屋5呎內植物恐被剷除
金山Foley House 高出掛牌價2倍成交

金山Foley House 高出掛牌價2倍成交
宇宙暗能量 柏克萊實驗室提突破性新理論

宇宙暗能量 柏克萊實驗室提突破性新理論

熱門新聞

醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門。（本報檔案照片）

谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門

2025-04-14 20:26
關稅政策頻繁變動，加劇市場不穩定，股市震盪連連，對灣區民眾日常生活帶來多方面的影響。 （Markus Winkler / Pexels)

關稅股災雙重風暴 灣區三類人如何硬撐下去？

2025-04-15 02:20
舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

10萬年薪紐約、舊金山花最快 這些城市卻能存下大筆

2025-04-16 17:38
提高價格？取消菜餚？關稅震撼灣區中餐館。（電視新聞截圖）

關稅戰陰雲下 漲價?刪菜單? 金山灣區中餐館兩難

2025-04-17 02:19

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情