柏克萊居民搶救有90多年歷史的劇院

居民組織努力保護柏克萊歷史性劇院免遭拆除。(Google Maps)

柏克萊 一間歷史悠久的劇院擬改建為市中心住宅區，很快將由市議會決定。一群關心此事的居民要求市議會保留這座擁有90年歷史的藝術空間。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，位於Shattuck Ave. 2274號的聯合藝術家劇院(United Artists Theater)曾經是一座擁有1800個座位的電影宮殿，具有經典的裝飾藝術設計。劇院於1932年開業，是大蕭條 時期由聯合藝術家公司開發的連鎖電影院之一。聯合藝術家公司是由查理卓別林等電影傳奇人物創立的製作公司，他們出席了當時柏克萊劇院的開幕式。

但是現在劇院招牌不再展示首映電影的名稱，而是宣傳即將占據影院空間的新住宅開發項目。該項目的開發商Panoramic Interests計畫建造一座17層樓、227個單元的公寓大樓，並在底層設有一家咖啡館。

為了建造新的高層建築，劇院的幾乎所有部分都將被拆除，只留下現有的立面。

計畫經過一系列審查並獲得市政府批准後，目前唯一阻礙是一群名為「拯救柏克萊聯合藝術家劇院」的居民。創始人埃利斯(Rose Ellis)最初在Facebook上發帖，後來逐漸發展成為有組織的運動，決心保護劇院。

「很多人覺得這是一個醜陋不堪的劇院，因為他們從未見過多廳影院牆後面是什麼。如果公眾意識到這幅油布後面是一幅蒙娜麗莎畫像，他們一定會奮力拯救這座建築。」艾利斯說，她從小就知道這座劇院充滿魔力。

該組織目前正在對城市規畫委員會允許拆除劇院的決定提出上訴。柏克萊市議會訂於22日召開特別會議，就上訴舉行聽證會。

劇院保護運動成員聲稱，市政府不恰當地允許開發商放棄進行全面的環境審查。他們認為，由於該劇院已被列入加州 歷史資源名錄，因此必須進行全面環境審查。

由開發商承包的Left Coast Architectural History公司進行的歷史資源評估則聲稱，UA劇院已經經歷了大規模改建，根據現行標準，不再符合需要保護的歷史資源的資格。

Panoramic Interests的代表沒有回應媒體置評請求，但公司老闆甘迺迪(Patrick Kenned)此前曾向信使報質疑保護劇院動，稱其是誤導性和無知的「幾乎不加掩飾的鄰避行動」。

Panoramic提案的支持者在公開評論和致柏克萊官員的信中表示，該項目將為該市帶來急需的住房。與其保留這座被一些人認為「抗震性能差」、「對公眾的健康和安全構成威脅」的建築，不如投入約700萬美元的開發費、每年200萬美元的房產稅，並建造數百套新住宅，對柏克萊市更有利。