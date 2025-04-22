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舊金山堵塞公交專用道罰單 比去年同期暴增4倍

編譯組╱綜合報導
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舊金山堵塞公交專用車道停車罰單自去年以來大增四倍。（電視新聞截圖）
舊金山堵塞公交專用車道停車罰單自去年以來大增四倍。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，對於經常乘坐Muni公交車的乘客來說，這樣的場景再熟悉不過了： 公交車在塗有紅色油漆的公交專用車道上疾馳。突然，司機為了避讓停在公交專用車道上的汽車，不得不駛回普通車道，而在這一過程中，司機往往會按一兩次喇叭。

今年，這些違規停車者收到的罰單數量幾乎是去年的四倍。去年頭三個月，舊金山交通局（San Francisco Municipal Transit Agency，SFMTA）因堵塞公交專用車道而開出的罰單約為340張，而今年同期這一數字猛增至1350多張。

SFMTA發言人羅卡福特（Michael Roccaforte）解釋說，造成這種轉變的部分原因是，「作為一種效率衡量標準」，一些違規類型被移到了堵塞公交專用車道（blocking a transit lane）的範疇內。如一輛汽車並排停車（double-parked）並擋住了公交車道，過去可能會被視為並列停車違規。但現在會被視為擋住了公交車道。並列停車和堵塞公交車道都將被處以108美元的罰款。

羅卡福特還指出，與前幾年相比，舊金山為了提高效率，現在有了更多的公交專用車道，並一直由Muni公交車上的前置攝像頭以及停車管理官員負責保護。

總體而言，今年前三個月的違章停車數量比去年同期減少了約5%，但仍低於疫情爆發前的水平。但舊金山的停車執法方式已經發生了變化：將近一年前，SFMTA開始「強化」以社區為基礎的停車執法工作，意味著每三個月會有額外的停車管理官員在每個監管區巡邏一周。

停車執法只是SFMTA的一個收入來源，該局明年面臨著3億2000萬美元的預算赤字，可能會削減公共運輸服務。據該機構稱，去年，SFMTA從罰單中獲得了8500萬美元的收入。而在疫情之前，這一數字為9500萬美元。

今年，違反公交專用道的情況並不是唯一增加的：今年前三個月，在自行車道上停車、在城市車庫不付費以及在公共財產上停車的罰單也都增加了一倍或更多。

羅卡福特說，在城市車庫和公共場所（如圖書館閉館時或市政廳內）停車不付費的違規行為增加，是SFMTA「停車優化」的一部分，其中包括升級車庫管理方式和使用車牌讀取器追蹤付費情況。

「通過將有限的資金集中用於最重要的地方來改善服務，這有助於我們全面改善客戶體驗，保持我們的街道順暢高效地運行，」他說。

舊金山 疫情

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