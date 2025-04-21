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北加州櫻花節 數萬人湧入舊金山日本城

記者李怡／舊金山報導
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舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）

剛過去的周末，舊金山日本城（Japantown）化身為春日慶典的熱鬧舞台。數萬名民眾湧入街頭參與第58屆「北加州櫻花節」（Northern California Cherry Blossom Festival），在攤販、美食、傳統祭典與現場表演中，體驗美國亞裔文化的多樣風貌。

從市內Post街到Geary大道，超過百個攤位一字排開。手工藝品、動漫周邊、美食小吃琳瑯滿目，吸引了大量年輕人拍照打卡。一位穿著遊戲角色服裝的Cosplayer背著造型道具，在人潮中格外引人注目。還有民眾駐足欣賞以櫻花、動物為主題的手工卡片與木雕掛飾。雖然排隊時間動輒半小時以上，人們卻絲毫不減興致。

舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）

「每年都來，但今年特別熱鬧，年輕人好多，感覺像一場文化嘉年華。」來自舊金山日落區的遊客林妙宜一邊拿著章魚燒一邊說。

今年的祭典同時展出傳統日本「神廟」裝飾華麗的神廟與燈籠，象徵祈福與文化傳承。現場可見「神興櫻祭」等字樣，彷彿將觀眾帶回日本地方祭典的街頭。

舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）

主舞台則位於Post與Webster街口，節目包括太鼓表演、傳統舞蹈與現場樂隊演出。來自各地的遊客坐滿椅子，也有民眾在後方起舞，氣氛輕鬆熱鬧。

主辦單位表示，北加州櫻花節自1968年舉辦以來，已成為北美最大規模的日裔文化慶典之一，不僅凝聚了社區向心力，也吸引更多族群參與了解日裔美國人的歷史與文化。

舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）

櫻花節不只是文化展示，更是社區凝聚的象徵。活動期間，日本城的餐廳與商家也同步推出限定優惠與主題餐點，希望借此機會吸引遊客深入社區、認識亞裔文化背後的故事。櫻花節同時也設有文化講座、工藝體驗與舞蹈教學，讓不同年齡層的參與者都能找到與文化連結的方式。

一位現場小商業攤主表示：「這不只是屬於亞裔的活動，而是整個城市的春季慶典。每年櫻花盛開，我們就知道，又到了慶祝時節。」

舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）
舊金山日本城櫻花節現場。（記者李怡／攝影）

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