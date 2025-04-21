Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

非營利組織Goodwill舊金山灣區 分部近日宣布，將關閉其區域總部在內的11間門店與捐贈中心。這是該分部與亞歷桑那州分部合併後，大規模整併計畫的一步。

Goodwill舊金山灣區分部發表聲明表示，他們近期對現有的營運版圖做出了一些艱難但必要的調整。但這是為了支持Goodwill在本區域的長遠發展。

受影響的門店包括位於舊金山Post街750號，以及屋崙 30街1301號的兩家旗艦店。

數月前，Goodwill舊金山灣區分部與北亞歷桑那分部，以及馬里蘭州分部合併，組成全美最大的Goodwill分部。全新總部將設於鳳凰城，管理全美150間慈善捐贈分店。

灣區受影響地點包括瓦卡維爾、委利賀、班尼西亞與海沃的零售商店，以及密爾谷、核桃溪、莫拉卡、紅木城、Westborough與Marina的捐贈中心。

「這些調整旨在更有效地服務當地社區。」Goodwill表示。「然而也會造成部分員工被裁減。」

根據向加州就業發廳遞交的通知，舊金山與屋崙據點將於6月7日關閉，屆時將裁員90人。其中，屋崙門店解雇72名員工，舊金山的職涯訓練中心裁員18人。其他地點的裁員人數目前尚未公布。

據舊金山紀事報報導，在舊金山門店擔任退伍軍人服務專員的施密特（Taylor Schmidt）批評此舉，表示員工事前毫無預警。

「我的團隊被解雇了，而我們是灣區唯一提供退伍軍人協助的組織。」施密特向紀事報表示，「我們連通知服務對象的機會都沒有。到現在，還沒有任何一位退伍軍人被Goodwill通知，門店關閉與服務終止的消息。我們協助他們撰寫履歷、找工作、尋找資源、尋找住所。現在，我服務的67位退伍軍人被晾在一旁，無從轉介其他組織。」

施密特補充，去年約有3600人接受Goodwill職涯顧問的協助，其中986人找到薪資高於最低工資85%的工作。「這個數字現在將變成零。」他說。

亞歷桑那分會執行長奧尼爾（Tim O’Neal）表示，Goodwill預計今夏在灣區開設一間面積達2萬7000千平方呎的新門店，明年預期還將有兩間大型門店開幕，另有14個地點正洽談中。

此次關閉行動標誌著Goodwill營運策略的轉變，從小型據點轉向更具規模、位於郊區的大型門店，效仿鳳凰城市場的成功模式。所有房地產交易由同樣位於鳳凰城、由奧尼爾領導的Thrive Services Group處理。