我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

非營利組織Goodwill舊金山灣區分部近日宣布，將關閉其區域總部在內的11間門店與捐贈中心。這是該分部與亞歷桑那州分部合併後，大規模整併計畫的一步。

Goodwill舊金山灣區分部發表聲明表示，他們近期對現有的營運版圖做出了一些艱難但必要的調整。但這是為了支持Goodwill在本區域的長遠發展。

受影響的門店包括位於舊金山Post街750號，以及屋崙30街1301號的兩家旗艦店。

數月前，Goodwill舊金山灣區分部與北亞歷桑那分部，以及馬里蘭州分部合併，組成全美最大的Goodwill分部。全新總部將設於鳳凰城，管理全美150間慈善捐贈分店。

灣區受影響地點包括瓦卡維爾、委利賀、班尼西亞與海沃的零售商店，以及密爾谷、核桃溪、莫拉卡、紅木城、Westborough與Marina的捐贈中心。

「這些調整旨在更有效地服務當地社區。」Goodwill表示。「然而也會造成部分員工被裁減。」

根據向加州就業發廳遞交的通知，舊金山與屋崙據點將於6月7日關閉，屆時將裁員90人。其中，屋崙門店解雇72名員工，舊金山的職涯訓練中心裁員18人。其他地點的裁員人數目前尚未公布。

據舊金山紀事報報導，在舊金山門店擔任退伍軍人服務專員的施密特（Taylor Schmidt）批評此舉，表示員工事前毫無預警。

「我的團隊被解雇了，而我們是灣區唯一提供退伍軍人協助的組織。」施密特向紀事報表示，「我們連通知服務對象的機會都沒有。到現在，還沒有任何一位退伍軍人被Goodwill通知，門店關閉與服務終止的消息。我們協助他們撰寫履歷、找工作、尋找資源、尋找住所。現在，我服務的67位退伍軍人被晾在一旁，無從轉介其他組織。」

施密特補充，去年約有3600人接受Goodwill職涯顧問的協助，其中986人找到薪資高於最低工資85%的工作。「這個數字現在將變成零。」他說。

亞歷桑那分會執行長奧尼爾（Tim O’Neal）表示，Goodwill預計今夏在灣區開設一間面積達2萬7000千平方呎的新門店，明年預期還將有兩間大型門店開幕，另有14個地點正洽談中。

此次關閉行動標誌著Goodwill營運策略的轉變，從小型據點轉向更具規模、位於郊區的大型門店，效仿鳳凰城市場的成功模式。所有房地產交易由同樣位於鳳凰城、由奧尼爾領導的Thrive Services Group處理。

舊金山 灣區 屋崙

上一則

反川普示威 成千上萬人走上舊金山街頭

延伸閱讀

美科研界風聲鶴唳 前谷歌CEO示警：川普政策或讓與中科技競爭處劣勢

美科研界風聲鶴唳 前谷歌CEO示警：川普政策或讓與中科技競爭處劣勢
屋崙市長補選 芭芭拉李宣布勝選：感謝各位信任

屋崙市長補選 芭芭拉李宣布勝選：感謝各位信任
Fort Mason夜市人氣爆棚 灣區年輕人瘋湧

Fort Mason夜市人氣爆棚 灣區年輕人瘋湧
屋崙市長補選 芭芭拉李得票數超前泰勒

屋崙市長補選 芭芭拉李得票數超前泰勒
密西根州眾議會 否決無證移民駕照法案

密西根州眾議會 否決無證移民駕照法案

熱門新聞

醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

2025-04-13 02:19
谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門。（本報檔案照片）

谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門

2025-04-14 20:26

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組