反川普示威 成千上萬人走上舊金山街頭

舊金山街頭的抗議民眾，橫幅涵蓋從反法西斯到移民人權的多元訴求。（抗議者發布的視頻截圖）

美國各地數百萬名抗議者上周末湧上街頭，表達對川普 政府的不滿與抗議。據非官方統計，19日這一天單是在舊金山 ，就有成千上萬人走上街頭。他們從市政廳廣場到特斯拉 展示中心，從聯合廣場到華埠，組成一場跨族群、跨議題的群眾運動。主辦方表示，這場全國規模的抗議行動參與人數超過400萬人。

舊金山街頭的抗議民眾，橫幅涵蓋從反法西斯到移民人權的多元訴求。（抗議者發布的視頻截圖）

在舊金山市政廳，成群民眾高舉標語聚集於廣場前，一張張手寫標語上寫著「民主在沉默中死亡（Democracy Dies in Silence）」、「釋放Kilmar Abrego Garcia」等訴求。後者是一名美國公民，據稱在未經合法程序下被驅逐出境，成為當天示威中受到高度關注的個案之一。

活動一早從大洋灘（Ocean Beach）展開，旅遊作家Brad Newsham與建築師Travis Van Brasch聯手組織的人體橫幅行動吸引注目。橫幅上寫著「Impeach+Remove（彈劾並罷免）」。

舊金山街頭的抗議民眾，橫幅涵蓋從反法西斯到移民人權的多元訴求。（抗議者發布的視頻截圖）

隨後，隊伍從市政中心出發，途經特斯拉Van Ness展示中心，加入「人民高於利益」（People Over Profit）行動，並高舉「抵制特斯拉」與彩虹旗，批評企業與政治掛鉤，當場還有民眾站上展間外牆高舉標語，引來圍觀。

舊金山街頭的抗議民眾，橫幅涵蓋從反法西斯到移民人權的多元訴求。（抗議者發布的視頻截圖）

抗議者也來到聯合廣場與華埠地區，在「拒絕法西斯」（Refuse Fascism）與多個草根團體的引導下，揮舞橫幅標語，呼籲川普「法西斯政權必須下台」。沿途標語如「我們必須為你的生命而戰，就像那是我們的生命」、「我是怪人，我不屬於這裡」等語句，反映出群眾對於川普與其政治盟友的不信任。

舊金山街頭的抗議民眾，橫幅涵蓋從反法西斯到移民人權的多元訴求。（抗議者發布的視頻截圖）

這場名為「We Fight Back」的運動由多個草根組織協力，包括ANSWER聯盟、美國民主社會主義者、社會主義與解放黨、汽車工人聯合會第4811分會、Union de Vecinos、Black Men Build與巴勒斯坦青年運動等。現場不僅有反移民政策的聲音，也有反企業貪婪、反性別壓迫、支持工會權益的多元訴求。

從手持彩虹旗的多元性別LGBTQ+社群，到高呼工人團結的勞工組織，再到聲援非法驅逐受害者的移民權益倡議者，現場呈現出不同族群在共同議題上形成的交集與聲浪。示威者齊聲呼喊：「不是為我，而是為我們所有人！」

這場橫跨舊金山多個地點的大規模遊行展現出，在美國政治風向劇變的當下，民眾不願再沉默。主辦單位呼籲公眾繼續關注Indivisible、Action Network與Indybay等平台，關注後續的集會行動。