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600人候補 舊金山總醫院停車證一證難求

編譯組／綜合報導
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舊金山市總醫院連醫生都買不到車位，約有 600 人在等待名單中，並需等五年。（取自Google Maps）
舊金山市總醫院連醫生都買不到車位，約有 600 人在等待名單中，並需等五年。（取自Google Maps）

要在查克柏格舊金山綜合醫院（Zuckerberg San Francisco General）獲得一張員工停車證，遠非易事。據接受「舊金山標準報」（San Francisco Standard）採訪的醫生、醫療技術人員、研究員和住院醫師稱，要想獲得該舊金山綜合醫院停車場約850個停車位中的1個月租停車證，大約需要5年時間。醫院表示，幾年前為應對病人和員工日益增長的停車需求而推出的等待名單上約有600人。

住在城外和遠離捷運( BART）車站的員工表示，他們沒有其他理想的選擇，包括附近稀少的停車位、在米慎灣（Mission Bay）的場外停車場停車並搭乘班車，或者每月花580美元購買車庫的日常停車位。

41歲的克里斯（Chris）是一名住在柏斯菲卡（Pacifica）的放射學研究員，他稱單日通票（daily pass）的費用 「太瘋狂了」。他和其他研究員及居民一直在倡導更好的選擇，但都沒有成功。

SEIU 實習生和住院醫師委員會的代表說，新一輪談判即將開始。他們指出，該工會與舊金山加大（UCSF）進行談判，後者在當地多家醫院開展住院醫師項目，而非舊金山市總醫院本身。

一些員工說，不同工會的會員支付的月票價格不同，從120美元到170美元不等。醫院發言人說，所有工作人員的價格都是一樣的，但有些工會已經協商好了停車津貼。

精神病學社工瓦爾（Jennifer Wahr）是醫院的幾名工作人員之一，她對五年的等待感到畏懼，不敢申請月票。她要麼使用公共運輸，要麼在車庫裡按日收費，在兩個月內花了100 美元。

瓦爾說：「我自掏腰包，用稅後的錢來綜合醫院上班。這更加重了居高不下的人員流失率。」

雖然醫院將需要候診名單的原因歸咎於人員擴張和病人就診量的增加，但等候名單的出現也與疫情期間全市範圍內從公交車到個人駕車的轉變相吻合。該發言人說，管理層盡其所能 「確保病人、員工和訪客能夠到醫院工作和接受治療」，並補充說，車庫收費標準由舊金山市交通局（SFMTA）制定。

據SFMTA發言人稱，舊金山市綜合車庫在2023-24財年的收入為600萬美元。收入的一半用於支付車庫的開支，其餘部分用於Muni的預算。

該機構將管理外包給承包商LAZ Parking。該公司在全國各地經營車庫，自稱是世界上最大的停車公司之一。SFMTA在2023-24財年向LAZ Parking支付了 173 萬美元，用於運營醫院的車庫。

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