屋崙市長補選 芭芭拉李宣布勝選：感謝各位信任

屋崙市長當選人芭芭拉李（右一）19日在阿約羅維耶賀活動中心發表當選感言。（美聯社）

最新公布的計票結果顯示，前聯邦國會議員芭芭拉李（Barbara Lee）擊敗對手泰勒（Loren Taylor）當選屋崙 下任市長。支持者認為，芭芭李是能夠穩定這座深陷危機的城市的重要力量。

屋崙前市長盛桃（Sheng Thao）去年11月被選民罷免。此次是市長補選，以完成盛桃的剩餘任期，直至2026年11月再次舉行選舉。

聖荷西信使報報導，根據截至18日晚上的開票結果，芭芭拉李以52.6%的得票率擊敗泰勒的得票率47.3%，差距約為5000票。由於屋崙市長選舉採複選排名制（ranked choice），芭芭拉李獲得了超過50%的第一順位（first-place votes）選票篤定當選，泰勒則獲得45%的第一順位選票。選舉官員表示，剩餘還未開票的選票數量應該不足以縮小芭芭拉李和泰勒之間的差距。

信使報指出，泰勒在初期開票結果中處於領先地位，但後來被芭芭拉李超越，情況和2022年最終輸給前市長盛桃（Sheng Thao）如出一轍。

泰勒19日上午發出聲明承認敗選，他稱已致電芭芭拉李表達祝賀之意，同時感謝競選團隊的支持與努力。

泰勒說：「我們以誠信、大膽願景和對這座城市人民堅定不移的承諾展開了這場競選，這項工作不會止於這個周末，我將繼續致力振興社區、監督城市領導人和制度，並推動賦予每個屋崙人應得的公平、安全和機會。」

在泰勒承認敗選後不久，芭芭拉李在阿約羅維耶賀活動中心（Arroyo Viejo Recreation Center）發表當選感言，感謝選民在這場激烈的選戰中投票 給她。

曾代表屋崙出任國會議員近30年的芭芭拉李說：「這是一個充滿希望的時刻，盡管我們必須共同面對所有挑戰。感謝各位讓我感到驕傲，感謝各位對我的信任，並確保了大家都踴躍出來投票，這正是我所謂的民主精神。」

此外，參選屋崙第二選區市議員的華裔候選人王夏琳（Charlene Wang）目前也以59%的得票率遙遙領先得票率40%的第二高票候選人莫瑞-巴達爾（Kara Murray-Badal）。若順利當選，王夏琳將成為代表橫跨華埠 、傑克倫敦廣場（Jack London Square）和包括東湖（Eastlake）和聖安東尼奧（San Antonio）在內的美麗湖附近社區的第二選區市議員。