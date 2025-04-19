致敬傳奇指揮湯瑪斯 舊金山交響樂團特別「慶生」演出

舊金山交響樂團將為傳奇指揮湯瑪斯舉辦80歲音樂會。（圖／舊金山交響樂團提供）

舊金山 傳奇指揮家湯瑪斯（Michael Tilson Thomas, 簡稱MTT）即將迎來80歲生日，舊金山交響樂 團將於26日晚為其舉辦一場特別音樂會，向湯瑪斯的音樂生涯致敬，這也可能成為這位長期領軍舊金山樂壇大師的最後一次登台演出。

今年2月，湯瑪斯宣布其腦瘤復發。三年前他曾被診斷罹患膠質母細胞瘤（glioblastoma multiforme），為極具侵略性的腦癌。他已因此正式退出現場演出。

「我非常高興能與舊金山交響樂團及合唱團一同慶祝我80歲生日。」湯瑪斯發表聲明，「我還記得60歲與70歲時的慶祝演出，那些都是難忘的回憶。這次的音樂會集結了多年來我有幸合作的非凡藝術家。」

此次音樂會將由湯瑪斯親自指揮部分曲目，並邀請多年合作夥伴與門生艾布拉姆斯（Teddy Abrams）及奧特沃特（Edwin Outwater）共同執棒。

晚會以布瑞頓（Benjamin Britten）的「給年輕人的管弦樂指南」揭開序幕，這首作品正是湯瑪斯1995年首場交響樂團募款音樂會的開場曲。

音樂會的核心之一為名為「For MTT」的組曲，由艾布拉姆斯與奧特沃特共同指揮。

儘管湯瑪斯在2024年1月指揮馬勒第五交響曲時，普遍視為其告別演出，但這場80歲慶典演出無疑將成為其藝術生涯最具象徵意義的篇章之一。主辦單位表示，為因應需求，已釋出部分遮蔽視線的座位票供民眾購買。音樂會當晚亦將安排特別致敬，向湯瑪斯作為指揮家、作曲家與教育家的傳奇成就致敬。