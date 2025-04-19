大熊貓免租金關稅赴美？舊金山動物園積極商議

中國向舊金山動物園送交的一對大熊貓，預計於2026年4月正式對外開放展出。園方稱進展順利，每年百萬美元租金依規不被課關稅。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，如果一切按計畫進行，舊金山動物園（San Francisco Zoo）預計將在明年4月從中國接收一對大熊貓。

舊金山動物園首席執行長兼執行董事皮特森（Tanya Peterson）周四（17日）在舊金山娛樂與公園委員會（San Francisco Recreation and Park Commission）會議上宣布了新的時間表。皮特森說，她最近接待了一個中國友好代表團，該代表團由中國科學家和官員組成，與動物園合作實施將大熊貓帶到舊金山的計畫，並稱討論非常積極。

據她所知，動物園每年將支付100萬美元的租金 來飼養這些廣受歡迎的大熊貓，目前還沒有計畫對這筆租金徵收關稅 。她說︰「可以肯定地說，目前還沒有對瀕危物種徵收關稅的計畫。」

本月早些時候，動物園還向舊金山都市規劃局（San Francisco Planning Department）申請了建築許可證，該許可證似乎是為熊貓設施申請的，因為其描述與早些時候的項目規畫申請相吻合，而該項目的規畫申請已經獲得批准。動物園計畫翻新獅子館的一個圍欄，以飼養大熊貓。

自前市長布里德（London Breed）宣布與中國達成協議已有一年時間，當時動物園希望在今年某個時候接收大熊貓。在此期間，動物園面臨了許多爭議，中美關係也因川普總統（Donald Trump）對中國商品徵收重稅以及中國對美國進口商品徵收125%的對等關稅而惡化。

當被問及兩國關係是否會給動物園從中國接收熊貓的能力帶來問題時，動物園發言人辛格（Sam Singer）指出了最近的會晤，並表示兩國關係仍然是積極的。

現已退休的大熊貓保護基金會（Giant Panda Conservation Foundation）前主任湯恩（David Towne）說，現在還無法預測與中國的大熊貓交易會如何發展，因為他說，「在大熊貓被送到你的設施之前，一切皆有可能」。

他說：「你從來沒有真正與將做出最終決定的人打過交道，那裡是一個中央集權的政府，他們的運作是基於一時的興起。而目前兩國之間的情況並不樂觀。」

動物園進口瀕危物種還必須獲得美國魚類和野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）的許可，這一過程通常需要一年時間。目前還不清楚這一過程是否會因為川普政府對聯邦機構的人員削減而被推遲。

無論如何，皮特森對計畫的通過表示樂觀，並表示動物園正在推進接收熊貓的準備工作。她說：「在中國，象徵友誼的動物就是大熊貓。」