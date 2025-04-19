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羅偉強勢接管預算 促全市部門削減支出15%

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市長羅偉展現強硬的財政手段，宣告將「全面審查」，準備進一步進行具體、針對性的預算刪減。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉展現強硬的財政手段，宣告將「全面審查」，準備進一步進行具體、針對性的預算刪減。（記者李怡／攝影）

舊金山面對破紀錄的財政預算赤字與聯邦資金前景不明，市長丹尼爾•羅偉（Daniel Lurie）展現其上任以來最強硬的財政手段，直接接管市府預算，對各部門不配合的行為提出公開挑戰。

羅偉近日下令所有市府部門削減15%預算，以因應高達8.2億美元的赤字。截至目前，近一半的部門未能如期落實削減，甚至有部門提出增資要求。市長辦公室隨即於周四晚間向全市部門發出電郵，表示將展開「全面審查」，並準備進一步進行具體、針對性的預算刪減。

「我們必須削減成本，並讓支出與實際收入相符，」市長預算主席蘇菲亞·基特勒（Sophia Kittler）在電郵中警告，並指出若川普政府兌現對舊金山的資金削減威脅，赤字恐將膨脹至近200億美元。這封電郵由媒體透過公共紀錄請求取得，內容指出目前提出的部門刪減案，「遠不足以填補財政缺口，也已無額外時間可浪費」。

這場財政風暴，暴露出羅偉與市府各部門之間的權力角力。根據市府流程，各部門通常會於每年2月底提交預算草案，供市長整合後於6月1日呈交市議會審議。最終預算案需於7月1日法定期限前完成。但這一輪程序中，羅偉遭遇了預期之外的抵抗。

公設辯護人辦公室（public defender′s office）不但未依令削減開支，反而要求額外撥款1360萬美元，並在報告中陳述︰「辦公室已長期資源不足，任何刪減都將嚴重衝擊我們的基本運作與人力配置。」

這些部門似乎認為，作為新任市長的羅偉尚未建立足夠政治威信，會選擇聽從他們的專業判斷。羅偉此番以行政命令強勢介入，不僅震驚市府內部，更令外界聯想到過往雷厲風行的市長作風。

市政分析人士指出，在舊金山預算歷來以妥協與協商為主調的背景下，羅偉這種強硬作風非比尋常。但隨著市中心辦公空間使用率遲遲無法回升、稅收下滑，以及聯邦資金可能被削，市府財政壓力日益沉重，也讓羅偉幾乎無路可退。

「這不再只是預算技術的問題，這是市長領導力的試金石，」一位不願具名的市府高層說，「如果這一刀揮得準，羅偉將重新定義舊金山的財政未來」。

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