屋崙市長補選 芭芭拉李得票數超前泰勒

屋崙市長補選，在新一波開票結果發布後，芭芭拉李得票數超前另一主要對手泰勒。（本報檔案照）

屋崙 選務單位18日周五傍晚發布，市長補選新一波開票結果，芭芭拉李(Barbara Lee)超前泰勒(Loren Taylor)。她獲得了52.7%的選票，而泰勒的得票率為47.3%。雖然最終結果尚未確認、公告，但舊金山 紀事報（S.F. Chronicle）報導稱，李的領先優勢「不可逾越（insurmountable ）」。

雖然泰勒在屋崙較富裕的山區獲得了強大的支持，但李從平原和北屋崙部分地區獲得了更多的選票。

屋崙市長選舉採用複選排序制，這意味著如果某位候選人獲得多數首選票，則該候選人獲勝。如果沒有，則排名最後的候選人將被淘汰，選擇該候選人的選民的選票將被計入他們的下一個選擇–這個循環不斷重複，直到候選人獲得多數票。

紀事報報導，李的競選團隊周五晚間尚未宣布勝利，但說︰「這是結束本周的美好方式。」

李在一份聲明中說：「本次特別選舉的投票率超出了預期，因為屋崙人民非常關心我們的未來。」「 這就是民主的體現，我期待進一步的選舉結果。」

截至發稿，泰勒和他的競選團隊周五沒有立即回應紀事報置評請求。

屋崙前市長盛桃（Sheng Thao）於去年11月被選民罷免，並因涉及其伴侶和該市路邊垃圾回收承包商的聯邦賄賂指控被起訴。盛桃拒不認罪。

根據目前的計票情勢，紀事報發文，李當選屋崙市長。李將完成盛桃的剩餘任期，直至2026年11月再次舉行選舉。盛桃將於下周再次出庭，參加FBI腐敗調查的狀態聽證會。

芭芭拉李是進步派堅定支持者。她是前國會議員，在國會代表屋崙近30年，當她決定競選這個受疫情 嚴重打擊的城市的市長時，震驚了許多人。紀事報報導，但這場勝利來之不易，與舊金山灣區更為溫和的候選人（包括舊金山市長羅偉）日益增長的成功背道而馳。

李此前曾告訴紀事報：「屋崙正處於十字路口，我擁有經驗、領導能力，並且了解屋崙需要什麼來幫助這座城市向前發展。」

在整個競選過程中，她表示公共安全、解決無家可歸問題和增加城市收入是她的首要任務。