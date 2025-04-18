東華醫院126周年慶 政商醫界與社區領袖肯定長年貢獻
東華醫院於17日晚在南舊金山舉辦126周年慶典活動，吸引眾多政商醫界人士與社區領袖出席，共同慶祝這所深受華人社區信賴的醫療機構跨越一個半世紀的服務里程碑。
作為舊金山唯一仍然獨立營運的社區醫院，東華醫院始終致力於為華裔新移民、長者及弱勢社群提供貼心、可負擔且具文化敏感度的醫療服務。面對財務壓力、營運資源緊張及政府保險報銷不足等挑戰，亦呼籲社會各界一同關注與支持東華的未來發展。
「連續兩年獲『新聞週刊』評選為全美最佳州內醫院之一，是對我們醫療團隊最大的鼓勵，也反映社區對我們深厚的支持。」東華醫院行政總裁張建清表示，「但我們是一間獨立醫院，唯有社區與政府的攜手支持，我們才能延續這份屬於社區的使命。」
當晚，醫院特別頒發三項榮譽獎項，向在醫療及社區領域貢獻卓著的領袖致敬：社區醫療先鋒獎，授予前加州眾議員丁右立。卓越醫生領袖獎，授予周兆年醫師。卓越社區領袖獎，授予余健峰醫師。
晚宴同時為籌建全新癌症診所及化療中心募款，目標金額500萬美元，當晚籌款進50萬元。中心將設於東華醫院園區內，專為行動不便或語言能力有限的病患提供更便捷、更具文化敏感度的治療空間，盼能紓緩華埠及周邊社區癌症患者長年面對的跨區就醫不便。
「我們始終堅信，健康不該因文化或語言差異而受限。」東華醫院董事會主席吳子銘醫師強調，「我們邀請社區民眾使用東華的醫療服務，並支持CCHP華人保健計畫。只要社區持續信任與支持我們，東華醫院就能走得更遠，照顧更多世代。」
加州財長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、公共安全局長葉保羅（Paul Yep）、公共衛生局長蔡忠明（Daniel Tsai）、市議員殷嘉立、估值官郭華健、中國駐舊金山大使館張建敏總領事夫婦等多位政要來到現場致意，展現社會各界對東華醫院長年貢獻的高度肯定。
曾任舊金山市長的榮譽顧問勃朗（Willie L. Brown Jr.）表示：「東華醫院的存在，不只是醫療機構，更是社區堅韌精神的象徵。」
東華醫院亦感謝所有出席來賓、捐款人、贊助商及義工，正是這份社區的團結與愛心，讓醫院能在風雨中堅守崗位，繼續成為社區的健康後盾。
東華醫院創立於1899年，是全美唯一由華人社區創辦並持續經營的非營利醫療機構。126年來，它始終是舊金山華人社區的健康守護者，見證並陪伴了無數家庭的成長與變遷。
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