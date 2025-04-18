我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

搶辦REAL ID 灣區多地DMV大排長龍

記者龔玥╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

隨著聯邦運輸安全管理局（TSA）計畫自2025年5月7日起全面實施REAL ID規定，全美各地的車輛管理局（DMV）近期湧現大批民眾辦證潮。灣區多地DMV出現排長隊現象，建議有辦理需求的民眾盡早於營業開始前抵達現場，否則可能面臨長時間排隊，甚至耗上一整天。

REAL ID是一種符合聯邦安全標準的身分證件。REAL ID在外觀上可辨認為右上角印有金色或黑色星星。申請人必須親自前往DMV辦理，並出示包括出生證明或護照、社會安全號碼證明，以及兩份居住地址證明等檔。加州DMV官員提醒，缺少任一項檔可能會延遲辦理。

在聖荷西DMV服務中心外，停車位一位難求，周邊三個街區內幾乎找不到可停車的空間。一位排隊的民眾表示，他是看新聞知道沒有REAL ID不能搭國內航班，趕緊來排隊辦理。「我爸媽在東岸，平常都會飛去看他們，如果臨時不能登機就麻煩了。」

另一位女士則表示，儘管她已有護照，但仍希望日常出行時用REAL ID更方便。「不是每次出門都想帶護照，萬一忘了，行程就泡湯了。」

在聖塔克拉拉的DMV服務中心，等候辦理業務的民眾同樣絡繹不絕，排隊人潮從大廳一路延伸至門外，不少人明確表示，他們是為了趕在法規上路前完成辦理。

一位來自廣東的女士表示，她專程請假前來申辦REAL ID，抵達現場時已被分配到190多號的號碼牌。她說：「我已經等了很久了，前面還有一百多個人，真的等不下去了，只好下次再來。」她苦笑著表示，原以為平日上午人潮會少一點，沒想到現場擠滿了同樣有需求的民眾。

加州DMV已經延長部分地區營業時間，提供民眾更多辦理管道。此外，民眾可先在DMV網站填寫線上申請表，並預約到場時間，以減少等候時間。

TSA方面提醒，REAL ID並非新的規定，而是經過多次延後後的正式實施。屆時不論是搭乘國內班機、參加國會導覽，或是進入軍事基地，若無REAL ID或其他聯邦認可證件，將被拒絕進入。

DMV 護照 加州

上一則

金山破車窗竊案劇減 修車廠生意大跌 玻璃商銷售也放緩

下一則

Waymo擴點灣區中半島、南灣 聖荷西市長力挺

延伸閱讀

加州退稅金額前10大 金山灣區占7名 馬連縣居冠

加州退稅金額前10大 金山灣區占7名 馬連縣居冠

馬斯克捐款共和黨議員 顯示對「唱反調」聯邦法官不滿

馬斯克捐款共和黨議員 顯示對「唱反調」聯邦法官不滿
關稅戰陰雲下 漲價?刪菜單? 金山灣區中餐館兩難

關稅戰陰雲下 漲價?刪菜單? 金山灣區中餐館兩難
4中國留學生委託灣區律所 控告國土安全部非法、違憲

4中國留學生委託灣區律所 控告國土安全部非法、違憲
灣區民眾退稅金額全加州最高　馬連縣居冠

灣區民眾退稅金額全加州最高　馬連縣居冠

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

2025-04-13 02:19
2.99的帆布包掛在網上轉賣價格翻十倍。（記者李怡/翻攝）

Trader Joe's春色迷你托特包 舊金山矽谷掀瘋搶潮　

2025-04-11 19:51

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍