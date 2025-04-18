搶辦REAL ID 灣區多地DMV大排長龍

聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

隨著聯邦運輸安全管理局（TSA）計畫自2025年5月7日起全面實施REAL ID規定，全美各地的車輛管理局（DMV ）近期湧現大批民眾辦證潮。灣區多地DMV出現排長隊現象，建議有辦理需求的民眾盡早於營業開始前抵達現場，否則可能面臨長時間排隊，甚至耗上一整天。

REAL ID是一種符合聯邦安全標準的身分證件。REAL ID在外觀上可辨認為右上角印有金色或黑色星星。申請人必須親自前往DMV辦理，並出示包括出生證明或護照 、社會安全號碼證明，以及兩份居住地址證明等檔。加州 DMV官員提醒，缺少任一項檔可能會延遲辦理。

在聖荷西DMV服務中心外，停車位一位難求，周邊三個街區內幾乎找不到可停車的空間。一位排隊的民眾表示，他是看新聞知道沒有REAL ID不能搭國內航班，趕緊來排隊辦理。「我爸媽在東岸，平常都會飛去看他們，如果臨時不能登機就麻煩了。」

另一位女士則表示，儘管她已有護照，但仍希望日常出行時用REAL ID更方便。「不是每次出門都想帶護照，萬一忘了，行程就泡湯了。」

在聖塔克拉拉的DMV服務中心，等候辦理業務的民眾同樣絡繹不絕，排隊人潮從大廳一路延伸至門外，不少人明確表示，他們是為了趕在法規上路前完成辦理。

一位來自廣東的女士表示，她專程請假前來申辦REAL ID，抵達現場時已被分配到190多號的號碼牌。她說：「我已經等了很久了，前面還有一百多個人，真的等不下去了，只好下次再來。」她苦笑著表示，原以為平日上午人潮會少一點，沒想到現場擠滿了同樣有需求的民眾。

加州DMV已經延長部分地區營業時間，提供民眾更多辦理管道。此外，民眾可先在DMV網站填寫線上申請表，並預約到場時間，以減少等候時間。

TSA方面提醒，REAL ID並非新的規定，而是經過多次延後後的正式實施。屆時不論是搭乘國內班機、參加國會導覽，或是進入軍事基地，若無REAL ID或其他聯邦認可證件，將被拒絕進入。