屋崙市長補選 泰勒微幅領先芭芭拉李

初步開票結果顯示屋崙市長候選人泰勒暫時領先。(本報檔案照)

周二（15日）舉行的屋崙 市長補選，第一輪開票結果出爐，前市議員泰勒（Loren Taylor）以些微優勢領先，初步取得超過51%的選票，對手前國會議員芭芭拉李（Barbara Lee）緊追在後，得票率略低於49%。由於開票進度緩慢，舊金山 紀事報報導，不可能在周五前完成計票，需更長時間才能確知最終結果。

初期開票結果使泰勒陣營士氣大振，但芭芭拉李的支持者表示，並不擔心，「計票才剛開始而已」。

第2區市議員 王夏琳領先

同時投票 的屋崙第二區市議員選舉，在已開出選票中，華裔候選人王夏琳（Charlene Wang）大幅領先；另一項提高屋崙市銷售稅0.5美分的公投案，贊成票也明顯占優勢。

屋崙市長候選人芭芭拉李。(本報檔案照)

阿拉米達縣相對緩慢的計票過程在周三受到了抨擊。選民何時才能知道誰是屋崙的下一任市長？官員的說法是︰情況複雜。有人指出，這真是令人沮喪， 其實這次選舉只有三種選票，且投票率較低，情況相對簡單，但慢速開票一如以往。

此次選舉採複選排名投票（Ranked Choice Voting）制，泰勒和芭芭拉李兩人為九位候選人中的主要競爭對手。

這次市長補選旨在選出接替原市長盛桃（Sheng Thao）的人選。盛桃於去年11月遭罷免，任期僅兩年，之後遭聯邦起訴貪汙罪。目前她否認所有指控。

初步統計顯示，泰勒的選票多來自屋崙山區，而芭芭拉李的支持者來自屋崙北部與東部社區。2022年，泰勒曾參選市長，最終僅以不到700票之差敗給盛桃。

在選舉之夜，泰勒於市中心Stak Space舉辦派對，他向支持者喊話：「屋崙，我愛你！」並呼籲民眾耐心等待完整開票結果。他將與芭芭拉李的對決形容為「真正的大衛與哥利亞之戰」。

芭芭拉李則主打自身國會經驗與團結訴求，並承諾爭取聯邦資金注入城市財政。她獲得工會、屋崙商會及多數市議員支持。

目前仍在點票階段，正式結果預計需數日才能出爐。勝選者將完成盛桃剩餘任期至2026年。

屋崙第二區市議員選舉方面，在已經開出的選票中，經過複選排名計票，華裔候選人王夏琳贏得66%選票。舊金山紀事報已撰文王夏琳勝選。王夏琳曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問。