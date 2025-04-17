大火後重建不到1年 屋崙書店入圍出版業最高榮譽

屋崙書店在大火發生不到一年後獲出版界巨獎提名。（取自Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙 一家備受喜愛的書店在去年被一場大火燒毀後進行了重建，並且入圍了圖書出版業的一項最高榮譽。

該行業新聞雜誌周三（16日）宣布，「East Bay Booksellers」獲得「出版商周刊」（Publishers Weekly）年度書店獎提名。該雜誌讚揚了這家書店在去年一場毀滅性大火之後 「灰燼中的復興」（from-the-ashes revival），以及它對小型獨立出版商和培養好奇心的承諾。

去年7月，「East Bay Booksellers」位於College大道5433號的舊址突發大火，造成全損。由於繼續調查的危險性，消防官員無法確定起火原因。

其他書店和圖書愛好者紛紛幫助店主詹森（Brad Johnson）籌集資金，以支付庫存和員工工資，並在College大道6022號開設新店。自1989年以來，「East Bay Booksellers」一直是Rockridge社區的主要書店。

詹森周三上午告訴「紀事報」：「今年我們經歷了很多，在新址重新開始的過程雖然很有趣，但也很艱難。」

普林斯頓大學出版社（Princeton University Press）的出版商代表尼爾森（Patricia Nelson）是「East Bay Booksellers」的提名人，她對詹森在火災後重新開店的毅力和奉獻精神表示讚賞。

尼爾森對這家行業新聞出版機構說：「布拉德通過籌款、臨時活動、作家活動和強大的社交媒體，使East Bay Booksellers的靈魂得以延續。」

對於詹森來說，他說獲得出版業德高望重者的提名是一件令人欣慰的事。

「這是對我們選擇的經營方式的一種肯定，」他說，他指的是書店對小型出版社、小眾非虛構作品和代表性不足的作者的承諾。