我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

大火後重建不到1年 屋崙書店入圍出版業最高榮譽

編譯組╱綜合報導
屋崙書店在大火發生不到一年後獲出版界巨獎提名。（取自Google Maps）
屋崙書店在大火發生不到一年後獲出版界巨獎提名。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，屋崙一家備受喜愛的書店在去年被一場大火燒毀後進行了重建，並且入圍了圖書出版業的一項最高榮譽。

該行業新聞雜誌周三（16日）宣布，「East Bay Booksellers」獲得「出版商周刊」（Publishers Weekly）年度書店獎提名。該雜誌讚揚了這家書店在去年一場毀滅性大火之後 「灰燼中的復興」（from-the-ashes revival），以及它對小型獨立出版商和培養好奇心的承諾。

去年7月，「East Bay Booksellers」位於College大道5433號的舊址突發大火，造成全損。由於繼續調查的危險性，消防官員無法確定起火原因。

其他書店和圖書愛好者紛紛幫助店主詹森（Brad Johnson）籌集資金，以支付庫存和員工工資，並在College大道6022號開設新店。自1989年以來，「East Bay Booksellers」一直是Rockridge社區的主要書店。

詹森周三上午告訴「紀事報」：「今年我們經歷了很多，在新址重新開始的過程雖然很有趣，但也很艱難。」

普林斯頓大學出版社（Princeton University Press）的出版商代表尼爾森（Patricia Nelson）是「East Bay Booksellers」的提名人，她對詹森在火災後重新開店的毅力和奉獻精神表示讚賞。

尼爾森對這家行業新聞出版機構說：「布拉德通過籌款、臨時活動、作家活動和強大的社交媒體，使East Bay Booksellers的靈魂得以延續。」

對於詹森來說，他說獲得出版業德高望重者的提名是一件令人欣慰的事。

「這是對我們選擇的經營方式的一種肯定，」他說，他指的是書店對小型出版社、小眾非虛構作品和代表性不足的作者的承諾。

舊金山 屋崙

上一則

舊金山重回辦公室比率 大城市墊底

下一則

10歲男童被父槍殺 州議員司嘉怡提法案防悲劇

延伸閱讀

屋崙遊民挺身助華人 華埠籌款答謝、市府願協助其租房

屋崙遊民挺身助華人 華埠籌款答謝、市府願協助其租房
曼哈頓華埠警民會議 示警「祈福騙局」增多

曼哈頓華埠警民會議 示警「祈福騙局」增多
華埠「祈福騙局」增 嫌犯跨國流竄難尋

華埠「祈福騙局」增 嫌犯跨國流竄難尋
格陵蘭新總理：我們自己決定未來 美國得不到

格陵蘭新總理：我們自己決定未來 美國得不到
屋崙預算卡關 37輛警車訂一年付不出錢

屋崙預算卡關 37輛警車訂一年付不出錢

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普