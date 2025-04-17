舊金山重回辦公室比率 大城市墊底

舊金山最大雇主Salesforce，要求一般員工至少每周到辦公室四天。 (谷歌地圖)

儘管灣區 企業大陣仗下令員工重返辦公室，但根據兩家追蹤出勤率的公司整理出的數據，舊金山 上班族重回辦公室比率在全國最大城市中仍然墊底。

舊金山紀事報報導，地點追蹤公司Placer.ai和保全公司Kastle都發現，盡管過去兩年來舊金山的辦公室出勤率有所提高，但與其他幾個最大城市相比，舊金山的辦公室出勤率仍然是最落後的。

兩家公司對重返辦公室的衡量標準不同。Kastle是根據全美2600座使用其保全系統的建築物中的安全卡刷卡情況，發布了重返辦公室人數估計。Placer.ai的數據則是透過手機定位來追蹤客流量，並根據「針對員工行為的預先定義標準」估算員工的到位數量。

這意味著Placer.ai的數據不僅限於特定的建築物（盡管它不包括政府機關和混合住宅和辦公大樓），而且也不能像Kastle那樣準確測量進入辦公大樓的人數。

雖然各家公司報告的具體數字不相符，但無論以哪種標準衡量，舊金山都落後於幾乎所有其他地區。Placer.ai的數據顯示，過去一年來，員工造訪舊金山辦公室的次數一直在緩慢增加。3月份其復甦率成長了近10%，是Placer.ai指數中12個城市中增幅最大的城市之一。這是自疫情 爆發以來舊金山客流量第二大的成長，與疫情前相比恢復了約55%，僅次於去年11月，當時客流量恢復了59%。

但這些數字仍然遠遠落後於Placer.ai報告中的幾乎所有其他大都市和全國平均值。Placer.ai估計，3 月全國有68%的人流已經返回辦公大樓，比舊金山高出13個百分點。

同樣，按周統計員工重返辦公室情況的Kastle發現，截至4月2日的一周，只有42%的員工返回舊金山辦公室，而全國的這一比率為54%。與Placer.ai一樣，舊金山的復甦在Kastle指數的10個主要城市中排名最後。