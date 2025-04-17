4中國留學生委託灣區律所 控告國土安全部非法、違憲

灣區一家律師事務所代表四名中國留學生向聯邦提起訴訟，其中一名是柏克萊加大研究生。（美聯社）

最近幾周，美國眾多國際學生因川普政府終止其學生簽證 和合法身分陷入困境。法庭紀錄顯示，灣區一家律師事務所本周要求舊金山 聯邦地方法院恢復國際學生的合法身分。

位於東灣布利桑頓（Pleasanton）的德恆律師事務所（DeHeng Law Offices）15日向舊金山聯邦地方法院提出一項全國臨時保護令動議，以保護身在美國的國際學生權益。這項動議最快將於18日由舊金山聯邦法官伊爾斯頓（Susan Illston）進行審理。

舊金山紀事報報導，德恆律師事務所代表四名來自中國的學生，其中一名將於下個月獲得柏克萊加大 建築系碩士學位。這四名中國學生起訴的對象是美國國土安全部（Department of Homeland Security），他們指控國土安全部最近撤銷國際學生證簽的行動屬非法且違憲。

律師朱克萊（Clay Zhu，音譯）表示，他希望法院能發出保護令，不單止保護其四名當事人，同時也保護全美數百名目前學業和職業生涯正處於危險之中的在學和剛畢業的國際學生。朱克萊稱，移民身分的突然改變，使這些國際學生面臨被拘留和驅逐出境的風險。

朱克萊接受紀事報採訪時說：「這些學生如果不趕快離開美國，美國移民及海關執法局（United States Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）可能隨時找上門，我們需要法院盡快發出保護令。」

媒體報導，美國目前至少有超過120所大學共790名國際學生被取消合法身分，但有人表示實際數字可能高得多。在受影響的學生當中，有100多名是加州大學（UC）在學或剛畢業的學生，包括近20名柏克萊加大學生，陳卓爾（Zhuoer Chen，音譯）是其中之一。

紀事報表示，陳卓爾是柏克萊加大碩士生，將於下個月畢業。在15日提交給法院的聲明中，她談到聯邦撤銷學生簽證對其生活的影響。陳卓爾在聲明中寫道，她過去一年在灣區一家建築公司實習，該公司已承諾畢業後將提供她全職工作。

陳卓爾稱，她於4月8日收到柏克萊加大國際學生辦公室的通知，稱她的F-1學生簽證已於當天稍早被撤銷，理由是「當事人在犯罪紀錄中被確認／或簽證被撤銷」。

陳卓爾的律師表示，被撤銷簽證導致陳卓爾無法工作或上課。陳卓爾本人也說，這件事可能讓她難以順利畢業，多年來的努力可能白費。

陳卓爾在聲明中說：「這次意外不僅危及我的學業和職業前途，也為我和我的家人帶來巨大心理壓力。我非常擔心美國政府很快就會開始驅逐我，我將永遠無法回到美國。」

聲明提到，陳卓爾從未受到任何犯罪指控，只有在2022年11月因「輕微肢體衝突」被捕，但並未被控告。