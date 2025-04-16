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灣區首購族福音 最高20萬頭期款貸款助圓夢

記者徐蓓蓓／舊金山報導
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非營利組織矽谷住房信託推出「住房通路計畫」，提供高達20萬美元的頭期款貸款協助。（Alex P / Pexels)
非營利組織矽谷住房信託推出「住房通路計畫」，提供高達20萬美元的頭期款貸款協助。（Alex P / Pexels)

房價持續攀升、利率居高不下，加州灣區首次購屋族的夢想愈來愈難以實現。為幫助低收入家庭能夠踏出置產第一步，位於聖荷西的非營利組織「矽谷住房信託（Housing Trust Silicon Valley）」推出「住房通路計畫（Home Access Program）」，提供高達20萬美元的頭期款貸款協助。

根據房地產網站Redfin資料顯示，今年2月，加州房屋成交中位價高達83.25萬美元，較去年同期上漲6%，更比2020年同期激增近70%。目前房貸利率更是在6%-7%之間徘徊。

而該筆貸款採用30年延期支付模式，貸款期內不須每月償還，但本金會按年計算單利，並在30年到期後一次付清。如果屋主在貸款期滿前出售房屋，必須立即償還貸款餘額。對於因為目前房貸利率居高不下，而無法上車的首購族來說無疑是增添了一個可選項。

此次推出的頭期款貸款計畫，適用於阿拉米達縣（Alameda）和康曲柯士達縣（Contra Costa）的首次購屋者，貸款金額最高可達房屋購買價格的40%，上限為20萬美元。申請家庭總收入不得超過當地收入中位數的80%，例如單人家庭年收入不得超過8萬4600美元，四口家庭則不得超過12萬零800美元。

申請人須事先取得參與計畫貸款機構的預先批准，並至少自備房屋價格3%的頭期款，同時需完成由住房與城市發展部（HUD）認證的八小時購屋教育課程，方可提出正式申請。

根據Redfin統計，今年2月阿拉米達縣房屋成交中位價為111.75萬美元，較去年微漲1.8%；康曲柯士達縣則為78.5萬美元，年增1.9%。高額房價使「住房通路計畫」對首次購屋族格外吸引人。

「矽谷住房信託」表示，有意願的首次購屋者可先填寫申請意向表，該機構將在三個工作日內予以回覆，協助申請人踏上成為屋主的旅程。

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