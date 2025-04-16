艾姆瑞維爾可負擔住房項目 獲1280萬市府貸款

東灣艾姆瑞維爾市可負擔住房項目獲得1280萬元市府貸款。（Google Maps）

東灣艾姆瑞維爾(Emeryville)一處100%可負擔住房開發項目多年來一直遇到一系列障礙。市政府官員最近向開發商提供了一筆1280萬美元的貸款 ，以幫助其順利完成專案。

聖荷西信使報報導，自2020年以來，非營利開發公司EAH Housing一直在尋求必要的資金和批准，以在San Pable Ave. 4300號建造一個擁有68個單元的住房基地。該開發案將針對低收入 老年人和過渡年齡的年輕人。

根據目前的提議，這處地塊將包括單間、一居室和兩居室公寓，收入為該地區中位數收入30%至60%之間的人可以負擔得起，即每年約3萬2700至6萬5400美元，租金設定在每月731至1553美元之間。

提案得到了艾姆瑞維爾市政府的推動和支持。市政府尋找開發商，並為該項目貢獻土地和250萬美元的阿拉米達縣A-1號法案撥款。它也導致了立法的變化。加州 參議會第591號法案推翻了一項州法規，該舊法規不允許老年住房稅收抵免流向為其他群體服務的老年住房開發項目。

市府經濟發展和住房經理貝爾納多(Valerie Bernardo)在市議會會議上表示，儘管得到了市政府的大力支持，但不斷增長的建設成本和有限的資金來源使EAH Housing很難完成該項目。

更具體地說，EAH Housing無法透過阿拉米達縣住房管理局獲得基於專案的代金券(voucher)。這是用於承保經濟適用住房計畫的主要補貼，而該管理局正在為資金短缺做準備。

貝爾納多表示，如果沒有代金券，早先的計畫目標是按該地區平均收入的20%提供住房，是不可行的，需要提高到現在提議的30%。但她表示，這樣做可能會危及阿拉米達縣250萬美元的A-1號法案撥款，因為該項目需要提供20%的單位收入等於或低於該地區平均收入水平。

開發計畫面臨的另一個挑戰是，從2020年最初做出成本假設到2025年，建造成本將增加8%。該專案工地也不再位於聯邦住房和城市發展部指定的困難開發區內，意味著它不再有資格獲得130%的聯邦和州稅收抵免。

貝爾納多表示，加州住房和社區發展部還取消了透過多戶住宅計畫獲得每套額外2萬5000美元資助的能力。多戶住宅計畫預計也將在今年底耗盡資金，而且沒有保證會得到補充。

這些資金問題將透過艾姆瑞維爾市發展機會特殊需求住房機會計畫提供的1280萬美元貸款來解決。

議員們感謝工作人員找到推動該項目的解決方案，議員韋爾奇(Courtney Welch)稱該項目非常必要，特別是在越來越多的老年人和年輕人面臨住房不安全的情況下。他說，發放貸款是必要的，是市府向社區做出的承諾。