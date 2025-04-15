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疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

編譯林思牧／綜合報導
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醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

從新冠疫情爆發前至今的六年間，灣區的就業市場可謂澎湃洶湧。有些職業類別經歷了快速成長，但也有些正在快速消失。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，自從疫情導致的混亂停工、隨之而來的技術招聘熱潮和裁員潮以及遠距工作導致的緩慢復甦以來，舊金山經歷了許多動盪。傾向居家辦公的轉變促進了科技等一些行業的發展，這些行業可以在更大的區域內招聘員工，而人流量的缺乏，尤其是在市中心，嚴重損害了其他依賴現場顧客的行業。

不同經濟領域都有明顯的贏家和輸家，新數據顯示了個別勞動業之間的差異。2018年至2024年間，舊金山-屋崙-海沃大都會區就業機會增幅最大的領域是醫療保健和科技業，與全國趨勢相符。相較之下，餐飲業、零售業和建築業工人的失業情況比全國平均還要嚴重。

大都會地區的醫療保健服務經理（services manager）職位增加了一倍多，增幅達122%。這是所有超過 1萬名員工的類別中最高的比例。家庭健康和個人護理助理（home health and personal care aides）增加43%，增幅排名第四。

杜安莫里斯律師事務所（Duane Morris LLP）特別顧問、加州就業發展廳前主任伯尼克（Michael Bernick）說：「部分原因是人口老化。此外，醫療保健行業的擴張性也很重要，尤其是在行為和心理健康領域。它彷彿成了一個帝國，今年這種成長勢頭仍在持續。」

過去的一年裡，加州的醫療保健產業增加了近16萬個就業崗位。灣區另一個快速成長的類別是大卡車司機，成長了 49%，高於全國的 15%成長率。大部分增長似乎發生在東灣，該地區在疫情期間出現了倉庫業榮景。另一個快速增長的職業是保安，這與疫情期間財產犯罪的增加以及零售建築空置率的增加相吻合。

舊金山大都會地區就業人數下降比例最大的是秘書和行政助理，下降了38%，這是疫情爆發前全國的趨勢之一。譬如律師現在可以用電腦來處理以前由秘書完成的任務。餐飲業也受到新冠疫情封鎖的嚴重打擊，至今仍未恢復。遠距工作、旅遊業低迷、安全問題和通貨膨脹都在損害客戶需求。

洗碗工數量下降了32.6%，服務員數量下降了 29%，食品準備工人數量下降了 24%，餐廳廚師數量下降了 16%。從全國範圍來看，這些工作崗位在此期間均出現了較小幅度的下降，有些地方甚至有所增加。

疫情 舊金山 大都會

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