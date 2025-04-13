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入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

編譯廖宜怡／綜合報導
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恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

77歲的禪宗導師歐康納（Susan O'Connell）去年7月搬入蘇諾瑪縣一個新落成的老人社區，她對自己人生的下一階段充滿希望。她說：「我的夢想正在實現，我正在看著這個社區從零開始形成。」

舊金山紀事報報導，恩索村（Enso Village）位於蘇諾瑪縣海茲堡（Healdsburg），是一個占地15畝的老人社區，目前已有約250名居民，還可再多容納100多人。恩索村被視為是「健康老化」（healthy aging）的一個典範。這個園區有兩個食堂、一個表演空間和長2哩的健行步道，每周至少舉辦兩場講座，涵蓋從人工智慧到老年人跌倒風險等主題。

這個坐落在綠色起伏山丘之中的社區提供一房或兩房公寓給年滿60歲的長者居住，可以一直住到生命終點。在這可能的幾十年裡，居民的生活將是不斷地學習、活動、創造和交朋友。

像恩索村這種標榜健康老化的社區正在包括灣區在內的全美各地出現，為想要主動積極度過晚年的富裕長者提供服務。紀事報稱，這一代長者正在重新定義美國人對老化的看法：老化不完全是衰退的過程，而是另一個充滿挑戰和刺激的人生階段。

歐康納說：「人生的這個階段是一個機會，雖然它正在逐漸消逝，卻同時變得更深刻、讓時間變得更重要。要度過這段時間有很多種方式，端看你對變老所持的態度為何。」

預測指出，到2050年，加州年滿55歲的長者將占總人口的35%左右，高於目前的28%，但為長者提供包括住房的各項服務並未跟上腳步。老年學專家表示，不適合的住房使加州老年人問題變得更複雜。

專家認為，像恩索村這樣的社區是一個很好的解決方案。研究發現，生活在這類社區可以改善老年人的身體健康和精神健康，在許多情況下比留在長期居住的家中更好。

不過，前戴維斯加大護理學院院長楊恩（Heather Young）指出，加州大部分現有的健康老化社區都相當昂貴，對收入有限或從未擁有過房屋的老年人來說可能無法負擔。

紀事報指出，這些老人社區成立的前提是：居民透過出售他們長期居民的房屋，將資金投資到一個他們可以一直住到去世的地方。在恩索村，居民必須一次性支付入住費65萬美元，另外每月還需支付數千美元費用。

戴維斯加大健康老化專家內斯比特（Thomas Nesbitt）表示，隨著老年人口不斷增加，為他們提供可負擔住房將變得非常重要。內斯比特說：「我們告訴老人社區開發商，我們需要一個在各方面都多元化的社區，不僅僅是族裔多元化，居民收入也需要多元化。」

蘇諾瑪縣海茲堡的老人社區恩索村提倡「健康老化」觀念。(取自谷歌地圖)
蘇諾瑪縣海茲堡的老人社區恩索村提倡「健康老化」觀念。(取自谷歌地圖)

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