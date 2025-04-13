入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

77歲的禪宗導師歐康納（Susan O'Connell）去年7月搬入蘇諾瑪縣一個新落成的老人社區，她對自己人生的下一階段充滿希望。她說：「我的夢想正在實現，我正在看著這個社區從零開始形成。」

舊金山 紀事報報導，恩索村（Enso Village）位於蘇諾瑪縣海茲堡（Healdsburg），是一個占地15畝的老人社區，目前已有約250名居民，還可再多容納100多人。恩索村被視為是「健康老化」（healthy aging）的一個典範。這個園區有兩個食堂、一個表演空間和長2哩的健行步道，每周至少舉辦兩場講座，涵蓋從人工智慧到老年人跌倒風險等主題。

這個坐落在綠色起伏山丘之中的社區提供一房或兩房公寓給年滿60歲的長者居住，可以一直住到生命終點。在這可能的幾十年裡，居民的生活將是不斷地學習、活動、創造和交朋友。

像恩索村這種標榜健康老化的社區正在包括灣區 在內的全美各地出現，為想要主動積極度過晚年的富裕長者提供服務。紀事報稱，這一代長者正在重新定義美國人對老化的看法：老化不完全是衰退的過程，而是另一個充滿挑戰和刺激的人生階段。

歐康納說：「人生的這個階段是一個機會，雖然它正在逐漸消逝，卻同時變得更深刻、讓時間變得更重要。要度過這段時間有很多種方式，端看你對變老所持的態度為何。」

預測指出，到2050年，加州 年滿55歲的長者將占總人口的35%左右，高於目前的28%，但為長者提供包括住房的各項服務並未跟上腳步。老年學專家表示，不適合的住房使加州老年人問題變得更複雜。

專家認為，像恩索村這樣的社區是一個很好的解決方案。研究發現，生活在這類社區可以改善老年人的身體健康和精神健康，在許多情況下比留在長期居住的家中更好。

不過，前戴維斯加大護理學院院長楊恩（Heather Young）指出，加州大部分現有的健康老化社區都相當昂貴，對收入有限或從未擁有過房屋的老年人來說可能無法負擔。

紀事報指出，這些老人社區成立的前提是：居民透過出售他們長期居民的房屋，將資金投資到一個他們可以一直住到去世的地方。在恩索村，居民必須一次性支付入住費65萬美元，另外每月還需支付數千美元費用。