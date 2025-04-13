十字路改圓環 賀萊斯特碰撞增、死亡零

位於舊金山灣區 最南部的賀萊斯特（Hollister）市25號與156號公路的交叉口，過去發生過許多重大車禍。去年把十字路口改成圓環以後，碰撞事件大增，但死亡人數減到零。

聖荷西 信使報報導，去年年初一座渦輪圓環（turbo roundabout）裝設完成，成為加州 首個採用荷蘭成功創新的交通圓環，形狀像卡通颶風的多車道環形交叉路口。雖然它的宗旨是在提高安全性，但卻帶來了一系列的混亂和交通事故，導致駕駛者發生碰撞的機率比安裝圓環之前高出許多倍。

華勒斯（Wayne Wallace）目睹了許多場的混亂。在他往返賀萊斯特和聖荷西之間的上下班途中，他目睹了各種車禍的發生，他曾看到司機逆向行駛、有車輛跳過隔離帶，他甚至聲稱看到一些汽車騰空而飛。

一年後的今天，華勒斯，說情況已經平靜了一些，但他仍然能捕捉到撞車事故的痕跡。那些殘骸碎片證明，自該圓環啟用以來，周圍發生了數十起碰撞事故。信使報對事故數據的分析顯示，在渦輪圓環建成後的一年間，該交叉路口的事故數量急劇上升。但儘管事故數量激增，嚴重受傷和死亡的事件卻沒有發生，因此許多人認為環形交叉路口比較安全。

華勒斯回憶起先前在路口長時間等綠燈的苦況，他說「現在通過十字路口時再也不用等太久了，而且我也沒看到有人被卡車撞到，這真是太好了。」加州交通局在SR-25和SR-156交叉路口建造了渦輪圓環，因為先前的紅綠燈不足以控制交通流量，而這個地方是出了名的危險，這裡的事故發生率是加州其他類似路口的兩倍多，有些還造成了嚴重的傷亡。

在建造渦輪圓環之前，加州交通廳嘗試進行了幾項小改變，例如改變交通號誌的時間和增加減速帶。在這些問題都無法解決之後，該機構才選擇建造渦輪圓環。