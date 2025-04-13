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矽谷飛行車 交通解方？富人奢侈品？

編譯組╱綜合報導
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Alef Aeronautics飛行車夢想正在起飛，結合汽車與飛行車技術。(取自Alef Aeronautics官網)
Alef Aeronautics飛行車夢想正在起飛，結合汽車與飛行車技術。(取自Alef Aeronautics官網)

矽谷可說是體現科幻與現實的結合。矽谷飛行車夢想正在起飛。

聖荷西信使報」報導，灣區有多家汽車與飛行車技術結合的公司，總部位在聖馬刁的「Alef Aeronautics」是其中一家，在矽谷車展展示其飛行車「Model Zero」原型。聖荷西「Archer Aviation」則在舊金山國際機場展示電動空中計程車；山景城「Aska」與聖塔克魯茲「Joby Aviation」也研發空中交通解決方案。

「Alef Aeronautics」創辦人克斯理(Constantine Kisly)相信，他們將是第一家生產可同時進行地面交通與垂直起飛的飛行車。全電動Alef飛行車在車型過程利用車身為翼型，爬升高度可達1000-2000呎，飛行距離為110哩、行駛距離為200哩。Alef目前以半自動模式運行，同時正在開發全自動模型。

有關飛行車監管的政府機關，聯邦航空管理局可能參與，考量其也可作為地面車輛運行，加州車輛管理局也可能進行監管。

然而，雖然飛行車概念具有未來感，但灣區交通問題包括基礎設施分散、交通堵塞與高成本，引發大眾疑問：飛行車是否是確實可行方案，或僅為有錢人的另一種奢侈品？

克斯理認為，傳統通勤方式專注在隧道與地鐵等地下系統，或是高速公路與公共交通等地面基礎設施。很少人仰望天空。儘管有小型與大型飛機，但仍未有飛機可真正覆蓋通勤範圍、例如30-100哩。飛行車可能是完美選擇。

Alef飛行車原型已引起關注，獲得超過3300份預定，並獲得Tesla早期投資人、知名創投家德拉佩（Tim Draper）支持。

不過，有批評者指出，飛行車不太可能成為一般通勤者的方便交通選擇。交通倡議組織「Seamless Bay Area」共同創辦人朗文(Adina Levin)認為，飛行車無法很快成為大眾可用交通工具，仍是一種奢侈。

目前，Alef的飛行車「Model Zero」售價30萬美元。克斯理表示，希望隨著時間推移降低成本，最終促使飛行車價格與普通汽車差不多。

公共交通專家、史丹福大學經濟系教授奧斯特洛夫斯基(Michael Ostrovsky)相信，未來交通將需要傳統與新興解決方案結合。現正處於研究階段，技術已存在。但他強調，傳統公共交通仍重要，因為無法迴避事實：火車可非常有效率乘載大量乘客，即使採用最新技術，這種情況也不會改變。

矽谷 灣區 聖荷西

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