舊金山首見服用新型街頭毒品過量致死案例

舊金山新街頭毒品的出現，可能為公衛官員帶來挑戰，他們現致力於解決持續變化與非法毒品問題。(取自舊金山公衛部門臉書)

有越來越多相關通報案例顯示，一種強效鎮靜劑開始出現在非法藥物供應，這種新型街頭毒品目前已進入舊金山 。

「舊金山紀事報」報導，舊金山首席法醫辦公室證實，舊金山市今年2月記錄首例因服用合成藥物「美托咪定」(medetomidine)過量死亡的案例，包括芬太尼(fentanyl)、美托咪定、苯二氮平類(benzodiazepines)藥物，是常見用於治療焦慮、失眠與癲癇的鎮靜劑。

公共衛生部門認為，此一現象令人憂心，並表示舊金山當局針對相關藥品的監測，仍在進行當中。截至目前，這類危險合成街頭毒品，似乎尚未廣泛蔓延。

初步數據顯示，舊金山因藥物過量死亡人數在先前連續數月下降後，近來略有上升。舊金山市記錄57起藥物過量致死案例，2月則有61起。案例數量高於前7個月，但低於2024年1月與2月份的死亡人數。

美托咪定與「Xylazine」屬於同一類藥品，後者是一種非鴉片類鎮靜劑、又稱「tranq」，2022年底首次在舊金山藥物過量受害人身上發現，但這種藥物在舊金山非法藥物供應中，並未如東岸城市普及。

根據舊金山當局數據，去年舊金山記錄632起致命藥物過量案例中，僅有65起發現Xylazine，另外有451起檢測到芬太尼。不過，法醫主管表示，在過去一年中，美托咪定在非法藥物市場上，很大程度取代Xylazine，部分原因是美托咪定的藥效更強。

在大部分情況下，美托咪定與芬太尼混和、可產生更大更持久的效果。過量服用芬太尼會導致呼吸停止，美托咪定則會加劇不良反應，引起肌肉鬆弛、低血壓與心跳過慢等症狀。

舊金山新街頭毒品的出現，可能為公衛官員帶來挑戰，他們現致力於解決持續變化與非法毒品問題。舊金山市議員麥德誠(Matt Dorsey)提問市府官員，是否正在監控舊金山市非法藥物供應中、是否存在美托咪定？當時尚不清楚這種鎮靜劑是否在藥物供應中，因為法醫表示，法醫毒理學實驗室測試並未篩檢此種藥物，廢水藥物檢測計畫也沒有篩檢此藥。

麥德誠認為，舊金山市需加強對藥品供應嚴格檢測。他指出，現正處於合成毒品的新時代，毒品更容易被製造、更容易運輸，並且更容易上癮，通常也更致命，因此在藥品供應過程中，嚴格檢測至關重要。