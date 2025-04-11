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加州沿海城市洪水風險 氣候中心稱紅木城最高

編譯組╱綜合報導
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研究報告稱，紅木城的沿海洪水風險在加州最高。(Google Maps)
研究報告稱，紅木城的沿海洪水風險在加州最高。(Google Maps)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據非營利組織「氣候中心」（Climate Central）9日發布的數據，紅木城是加州沿海洪水風險最高的城市。這家科學與交流機構的報告發現，該市有超過2萬2000人（占全市總人口的 27%）居住在未來25年內可能發生百年一遇洪水的地區。

紅木城位於聖馬刁縣，海岸線最長。由於該縣海灣沿岸地勢較低，到本世紀中葉，該縣預計將有 2萬9000人受到強烈洪水的威脅。海灣沿岸還有大量的開發項目，包括舊金山國際機場。

矽谷城市紅木城的沿海洪水風險在加州最高。（取自Pexels）
矽谷城市紅木城的沿海洪水風險在加州最高。（取自Pexels）

2024年，紅木城發布了海平面上升脆弱性和適應規畫研究報告，詳細說明了存在洪水風險的地區，包括紅木海岸社區、市中心部分地區和Friendly Acres社區。「氣候中心」的報告也指出了後兩個地區。

「氣候中心」的分析依賴於詳細的地形和建築數據、2050年海平面上升預測以及嚴重洪水時的預測水位。洪水估算是針對100年一遇的嚴重洪水，在特定年份發生的機率為1%。分析還考慮了可獲得的加州堤壩數據。

如果建築物的標高低於洪水位，則確定為易受洪水影響的建築物，這種方法通常被稱為 「浴缸建模」（bathtub modeling）。爾灣加大（UC Irvine）教授桑德斯（Brett Sanders）稱這種方法過度簡化了洪水發生的過程，沒有考慮到可能造成嚴重沿海洪災的海浪，此外將強降雨和徑流的影響考慮在內也會影響洪水性質。他並不認為紅木城明確面臨著加州最高的沿海洪水風險。

「氣候中心」海平面上升團隊負責管理沿海洪水分析的項目經理范巴倫（Kelly Van Baalen）認為，該分析採用了簡化的方法，並補充說，這項工作旨在邁出第一步，仍然認為這有很大的價值。

舊金山灣區保護與發展委員會提供了一個在線工具，可直觀顯示灣區的洪水影響。

「氣候中心」的分析報告強調了未來可能受到嚴重沿海洪水影響的其他灣區和加州城市，馬連縣（Marin County）地勢較低的地區已經面臨潮王潮期間的洪水問題。

聖馬刁縣洪水和海平面上升抵禦區（San Mateo County Flood and Sea Level Rise Resiliency District）執行長馬特曼（Len Materman）說，重要的是鄰近地區要協調起來，共同應對未來海平面上升帶來的影響。

加州 灣區 舊金山

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