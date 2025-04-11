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柏克萊防火提案議會下周表決 房屋5呎內植物恐被剷除

記者王子涵╱柏克萊報導
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柏克萊居民區以其豐富多彩的植物種植，成為灣區最美麗宜居的社區之一，但據該市最新提出的防火提案，這些美麗的植物恐將面臨被剷除的命運。（記者王子涵╱攝影）
柏克萊居民區以其豐富多彩的植物種植，成為灣區最美麗宜居的社區之一，但據該市最新提出的防火提案，這些美麗的植物恐將面臨被剷除的命運。（記者王子涵╱攝影）

柏克萊居民區以其豐富多彩的植物種植，成為灣區最美麗宜居的社區之。但根據該市最新提出的防火提案，這些美麗的植物恐將面臨被剷除的命運。

柏克萊市議會預計於下周投票，決定是否在鄰近Tilden區公園的高火險地區推行「抗餘燼緩衝區」（Ember-Resistant Zone）的防火措施，禁止在距離住宅五呎內種植植物。這一概念正如字面意思，移除建築周邊的易燃物，保證飛散的火星落於岩石、水泥等不燃材質上而熄滅，避免引燃房屋。

然而，這項提案引來許多居民的抗議。他們不願割捨長久以來賦予社區遮蔭、棲地與環境價值的綠意。「對熱愛自然的人來說，這簡直是場災難。」住在Tilden公園附近的格魯斯卡（Rhonda Gruska）說，「我們珍惜這些植物，不想把它們連根拔起換成水泥。」

新規定不會涵蓋整個柏克萊，只針對被認定為高火災風險的區域。首批影響約900戶住家，範圍涵蓋Grizzly Peak與Panoramic Hill之間地區，未來數年將逐步擴及更低海拔地區。市議會將於15日就此案進行表決。

柏克萊居民區以其豐富多彩的植物種植，成為灣區最美麗宜居的社區之一，但據該市最新提...
柏克萊居民區以其豐富多彩的植物種植，成為灣區最美麗宜居的社區之一，但據該市最新提出的防火提案，這些美麗的植物恐將面臨被剷除的命運。（記者王子涵╱攝影）

根據柏克萊市府周四發布的最新草案指出，在距離建築五呎內，禁止種植植物或設置木質、塑膠圍籬等可燃物，亦禁止擺放遊樂設施、垃圾與回收桶、棚架、遮陽棚、外牆花盆、隱私牆，甚至停放船隻與露營車。

除非樹木高於建築且最低枝幹離屋頂至少十呎，否則亦須移除。允許鋪設礫石、石板、水泥等不燃材料。盆栽則需符合規範：不得放置於窗下，大小不得超過五加侖，彼此間距需達12英吋或盆高1.5倍（取其較大值），且植物高度不得超過18英吋。

與住宅相連的圍籬或大門，須更換為至少延伸五呎的不燃材料。

柏克萊市議員貝萊克比（Brent Blackaby）表示，他自己也需清除家屋周邊的植物。他坦言，此舉可能代價高昂、外觀突兀，但面對山火威脅，別無選擇。市府正籌劃補助與其他支援措施，協助居民因應轉變。

柏克萊消防局局長斯普拉格（David Sprague）指出，住宅周邊設置防火緩衝區，在多次火災實證中被證明能有效減緩火勢蔓延。「即使在強風吹襲下，這些緩衝區仍能爭取更多時間讓居民撤離，讓消防員集結應變。」

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