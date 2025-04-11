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矽谷新創迎AI執行長 全年無休、不涉政治 掀領導革命

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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用戶只需輸入簡單指令，Astra便能在九分鐘內生成應用程式、網站或遊戲，涵蓋從設計、開發、文案、SEO到託管的完整流程。（取自HeyBoss AI 網站）
用戶只需輸入簡單指令，Astra便能在九分鐘內生成應用程式、網站或遊戲，涵蓋從設計、開發、文案、SEO到託管的完整流程。（取自HeyBoss AI 網站）

矽谷熱門新創HeyBoss AI本周迎來重大轉折。創辦人兼執行長曲曉音（Xiaoyin Qu）周二透過LinkedIn宣布，正式卸下CEO職務，將公司營運全權交棒給人工智慧夥伴「Astra」，使HeyBoss成為全球首間由AI領導的科技企業。

曲曉音形容，Astra不只是工具，而是一位「AI領袖」，領導由AI工程師、設計師、產品經理、文案與SEO專家組成的虛擬團隊。用戶只需輸入簡單指令，Astra便能在九分鐘內生成應用程式、網站或遊戲，涵蓋從設計、開發、文案、SEO到託管的完整流程，取代傳統人力開發公司。

記者親自體驗，請Astra設計一款兒童節奏遊戲。系統立即顯示其AI團隊正展開協作，整體以文字對話方式進行。不過，因使用人數眾多，Astra請求額外等待時間。約莫14分鐘後，Astra完成遊戲開發，成品為一款可愛介面的節奏遊戲，內含五首樂曲供選，但點擊後未播放音樂。對此，曲曉音解釋，因音樂涉及版權，目前需用戶自行導入，公司也在考慮採購授權音源。

曲曉音指出，Astra具備多項人類無法匹敵的優勢——全年無休、不會疲憊、不涉政治、無自我意識，且能以30多種語言與用戶直接溝通，並依回饋即時優化產品。不過她也坦言，Astra仍無法簽署合約，安全與透明機制仍需人類監督。目前，公司的人類員工已減至個位數。

曲曉音27歲時曾因創辦虛擬會展平台Run the World獲選「富比世30歲以...
曲曉音27歲時曾因創辦虛擬會展平台Run the World獲選「富比世30歲以下30人。」（受訪者提供）

Astra接任CEO一事，引發業界對AI能否勝任領導職責的熱議。AI教育專家費茲派翠克（Dan Fitzpatrick）在「富比世」撰文提問：「當一個連社會安全號碼都沒有的AI成為CEO，領導力還代表什麼？我們對工作、目標與貢獻的理解會因此改變嗎？」

他指出，AI雖能決策與執行流程，但缺乏人類的道德思辨與遠見創造力。「Astra不知疲倦，也不會問一個產品是否應該存在、會幫到誰、會傷害誰。這些，仍是人類的責任。」

儘管卸任CEO，曲曉音仍留任董事會。她成長於山東青島，大學就讀美國波莫納學院，主修電腦科學與經濟。畢業後任職於臉書擔任產品經理，後於史丹福商學院攻讀MBA期間輟學創業，創辦虛擬會展平台「Run the World」。2023年，她創立HeyBoss AI，並獲得OpenAI Startup Fund與Amazon Alexa Fund等知名機構投資。

隨著Astra登上CEO之位，HeyBoss正站在AI企業治理的新起點，也讓外界重新思考人類在未來工作與創造中的角色與價值。

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