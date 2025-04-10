競逐屋崙市長最後時刻 泰勒總競選資金超越芭芭拉李

屋崙市長特別選舉下周即將投票，前國會議員芭芭拉李（左）目前支持度略為領先，但候選人泰勒（右）投入的總競選資金較多。（美聯社）

最新民調顯示，前國會議員芭芭拉李（Barbara Lee）在屋崙 市長選戰中略為領先。但在距離選舉日不到一周的時刻，候選人泰勒（Loren Taylor）投入的總競選資金超越了芭芭拉李。

聖荷西信使報報導，儘管芭芭拉李預測將獲得多數工會的支持，泰勒和支持他的多個獨立委員會已花費約83萬1000美元在競選活動上，在資金方面較占優勢，芭芭拉李的競選活動總支出目前略低於74萬5000美元。

信使報表示，在屋崙，要與工會政治資金相抗衡需要花費大量金錢，但泰勒從廣大居民那裡籌集到了他所需的捐款，而且，一個名為「屋崙負責任領導力」（Responsible Leadership for Oakland）的獨立政治委員會已花了28萬美元支持他。

「屋崙負責任領導力」最大筆捐款來自舊金山居民荷達克（Max Hodak），他捐出7萬美元給泰勒。荷達克是一名生物醫學工程師，協助創辦了灣區多家科技新創公司，包括2016年和馬斯克 （Elon Musk）共同創辦大腦科學公司Neuralink。

「屋崙負責任領導力」還從另一個政治委員會「振興東灣」（Revitalize East Bay）獲得了14萬2000美元資金。這個委員會去年資助了針對前市長盛桃（Sheng Thao）和前阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的罷免 運動，大部分資金來自居住在比德蒙（Piedmont）的避險基金經理人德雷佛斯（Philip Dreyfuss）。

信使報認為，泰勒在資金方面的領先可能讓他在4月15日特別選舉前的最後幾天獲得競爭優勢。

信使報表示，曾擔任屋崙市議員的泰勒喜歡標榜自己是商業顧問和生物醫學工程師，同時不避諱與私人利益集團建立友好關係，但這些關係往往與屋崙公共雇員工會的政治傾向相衝突。

泰勒不斷警告選民，芭芭拉李反對罷免前市長盛桃，她若當選可能延續盛桃的政策。泰勒說：「當初支持盛桃的利益團體現在又花費數十萬美元來支持芭芭拉李。」

不過，芭芭拉李團隊發出聲明反擊：「屋崙是非賣品！芭芭拉李參選是為了代表屋崙的價值觀，並非因為特殊利益，她的競選活動受到勞工和普通選民的支持。而泰勒則受到非本地的創投家、房地產開發商和企業房東的支持。」