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警局實時調查中心 協助完成逾500宗拘捕行動

記者王子涵／舊金山報導
實時調查中心協助的拘捕行動，包括使用自動車牌辨識系統拘捕207宗、無人機拘捕43宗。（舊金山警局提供）
實時調查中心協助的拘捕行動，包括使用自動車牌辨識系統拘捕207宗、無人機拘捕43宗。（舊金山警局提供）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與市警局長史考特（Bill Scott）9日宣布，自去年啟用全新「實時調查中心」（Real Time Investigation Center，簡稱RTIC）以來，該中心已協助完成超過500宗拘捕行動，標誌著警務工作朝著高科技、即時相應的新時代邁進。

警局聲明，RTIC是即時情報中樞，其整合無人機、Flock自動車牌辨識系統（ALPR）、公共安全攝影機、流動監控裝置等工具，支援前線警員更有效地保護社區。

通過「無人機第一響應者」（Droneas First Responder，DFR）與ALPR攝影機的配合，警方可迅速對實時發生的犯罪作出反應、鎖定疑犯，並協助現場警員與RTIC團隊即時通訊，以加快逮捕。

羅偉表示，即時調查中心是舊金山市公共安全的工作的關鍵轉折。「我們的警員可即時獲取城市各處資訊，快速反應、作出更明智判斷，亦能保障自身安全。其成果顯著：逾500宗拘捕、犯罪率下降，為社區帶來更佳的治安成效。」

實時調查中心協助的拘捕行動包括：使用自動車牌辨識系統拘捕207宗、無人機拘捕43宗、破獲166宗失車案與80宗搶劫案等。上述數字還未包括另類支援的個案，例如協助尋找失蹤者、危機人士介入、以及提供偵查線索等。

RTIC還成功減少警車追捕事件，透過遠距離鎖定嫌疑車輛，進行策略性拘捕，減低對市民造成的風險。

舊金山2024年整體犯罪率下降28%，2025年至今更下降達30%。警方認為，這與RTIC的精準反應和資源調配密不可分。

警察局長史考特說︰「這些科技工具為我們的警員帶來所需支援，提升拘捕效率、降低犯罪。我感謝市長羅偉的大力支持，使我們能將這項計畫推向更高層次。」

舊金山 羅偉

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