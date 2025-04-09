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舊金山西區要建高樓 居民擔心帶來交通壅塞、生活成本上升

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山市議會舉行公聽會，討論市府提出的「家庭分區計畫」。(記者李怡╱攝影)
舊金山市議會舉行公聽會，討論市府提出的「家庭分區計畫」。(記者李怡╱攝影)

舊金山市議會8日舉行公聽會，討論市府提出的「家庭分區計畫」（Family Rezoning Plan）。這項計畫將放寬多個以單戶住宅為主的社區分區限制，開放在主要交通與商業走廊建高層住宅，試圖緩解日益嚴峻的住房危機。但計畫尚未表決，已在社區內掀起巨大爭議。

公聽會上，有居民激動發言，認為這將徹底改變他們熟悉的生活環境。

「你能想像嗎，有一天走在熟悉的Taraval街，原本那間你從小買蛋塔的麵包店，變成了一棟八層樓的建案，孩子放學後看到的不再是社區，而是起重機和施工圍籬，」一位日落區居民情緒激動地說，「我們不是反對改變，但不能犧牲掉我們的生活品質。」

反對者多數來自城市西區，如日落、列治文與West Portal等長年以低密度住宅為主的社區。他們擔心高樓大廈會帶來交通壅塞、學校資源不足、生活成本上升，更擔憂社區的人情味和安全感消失。

但也有不少年輕住戶和租屋家庭支持市府的改革。

「我跟太太都有全職工作，但我們還是只能租個小公寓，一家四口擠在兩房一廳。」來自外日落的張先生說，「這個城市不該只為已經買房的人存在，也要為我們這些下一代留一點空間。我支持重畫，至少給我們一些希望。」

另一位來自列治文區的年輕租客說：「我們需要更多中價位的房子，不是每個人都買得起獨立屋。重畫讓更多年輕家庭能住下來，也對小孩、對學校社區都是好事。」

根據加州政府規定，舊金山必須在2031年前新建至少8萬2000戶住宅，否則將面臨資金扣減，甚至由州府接管建案審批流程。市長羅偉（Daniel Lurie）表示，這項分區改革是「不得不面對的現實」，並強調不能再讓「反對聲浪比蓋房還容易」。

此次計畫鎖定西區多個長期限制開發的社區。依據規畫，主要街道如Geary、19大道、Taraval、Noriega等，未來將允許6到8層樓住宅，有些交通樞紐更可能出現14層樓建築。

這項重畫計畫預計在今年秋天提交市參事會表決，舊金山市府需在2026年1月前交出符合州法的正式版本。接下來幾個月，將會有更多公聽會、社區討論與修正案推出。

支持與反對的聲音仍在發酵，這場關於「誰能住在舊金山」、「城市該如何發展」的大辯論，才正要開始。

舊金山西區擬開放建高樓，居民反響大不同。(記者李怡╱攝影)
舊金山西區擬開放建高樓，居民反響大不同。(記者李怡╱攝影)

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