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日落區森林音樂節 公布2025表演陣容

記者王子涵╱舊金山報導
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擁有88年歷史、全美最古老的免費音樂節Stern Grove Festival，8日宣布2025年的演出陣容。(取自主辦方網站)
擁有88年歷史、全美最古老的免費音樂節Stern Grove Festival，8日宣布2025年的演出陣容。(取自主辦方網站)

擁有88年歷史、全美最古老的免費音樂節Stern Grove Festival，8日宣布2025年的演出陣容，從夢幻流行、另類鄉村、女性龐克到經典節奏藍調。為期10周的戶外音樂派對將為舊金山人帶來最沉浸的音樂體驗。

音樂節將在日落區的Stern Grove公園內舉行，園內最多容納1萬人，過去實行線上搶票制。今年起，主辦方將改用抽籤制，每場演出前六周開放登記抽票，一周期限，並在四周前抽出幸運觀眾。官方以此避免搶票機器人的干擾。

在已公布的演出陣容中，加州音樂人霸榜，其中灣區藝人更是占據主導。音樂季在6月15日將由屋崙靈魂樂團California Honeydrops與重金銅管龐克樂團The Dip拉開序幕。6月22日，來自Compton的饒舌鬼才Channel Tres將聯手厄利垂亞裔創作歌手Astu引爆全場。

6月29日，女權搖滾傳奇Sleater-Kinney將搭配沙加緬度的車庫龐克新星Destroy Boys登場，恰逢Pride慶祝周末，氣氛將異常高漲。7月6日，舊金山交響樂團將接手舞台，在美國國慶周獻奏。

7月13日由夢幻流行雙人組Phantogram領銜，開場嘉賓是本地迷幻女聲Ha Vey。7月20日的演出同樣令人期待，DJ Girl Talk將與浮誇的Nu-Disco組合Chromeo共同演出。

7月27日，同志牛仔樂隊Orville Peck將與反叛鄉村女聲Jaime Wyatt一同登場；8月3日，屋崙資深搖滾團Michael Franti & Spearhead聯手灣區超級組合Black London。8月10日，東灣R&B傳奇Pointer Sisters則與饒舌詩人Lyrics Born同台。

最後的壓軸場Big Picnic為期兩天：8月16日、17日，由雷鬼皇族兄弟Damian Marley與Stephen Marley領軍登台，最終壓軸則是傳奇靈魂女王81歲的Diana Ross，其成名作「Ain′t No Mountain High Enough」將為整個音樂季畫下完美句點。

若抽不到票也別怕，舊金山市內將設立實體「社區票亭」發放約1000張票（地點待公佈）。你也可報名當志工進場，或直接以2000元預訂一桌10人座位。

擁有88年歷史、全美最古老的免費音樂節Stern Grove Festival，...
擁有88年歷史、全美最古老的免費音樂節Stern Grove Festival，在8日宣布其2025年的演出陣容。(取自主辦方網站)

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