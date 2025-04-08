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前一天才炒幕僚長 屋崙代理市長再解雇前市長聘用員工

編譯廖宜怡／綜合報導
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屋崙代理市長詹金斯7日解雇了大部分在前市長盛桃任內聘用的市長辦公室員工。（電視新聞截圖）
屋崙代理市長詹金斯7日解雇了大部分在前市長盛桃任內聘用的市長辦公室員工。（電視新聞截圖）

屋崙市長辦公室近日出現人事大變動，代理市長詹金斯（Kevin Jenkins）6日先解雇了其幕僚長，7日再解雇大部分在前市長盛桃（Sheng Thao）任內聘用的員工。

詹金斯7日解雇了包括負責公共安全和教育的社區復原工作（community resilience）主任威廉斯（Brooklyn Williams）以及政策主任吉諾里歐（Joe Genolio）在內的員工。市府表示，這些員工最後一個上班日是4月11日。

詹金斯發出聲明說：「我要感謝每一位即將離任的同仁，感謝他們的服務。我們一直希望，在4月15日舉行特別選舉後，由下一任市長親自選擇自己的雇員。與此同時，我和我的團隊正在全力準備市長預算草案，這項草案將於5月1日公布。」

舊金山紀事報表示，就在前一天，詹金斯才剛解雇了他的幕僚長韓森（Leigh Hanson），原因是韓森去年似乎在一張紙條上將非裔稱為「用來裝點門面的人」（tokens）。

韓森也是前市長盛桃的幕僚長，她在盛桃被罷免後獲得留任，協助完成將市府擁有的屋崙體育場（Coliseum）股份出售給開發商的交易，並在屋崙陷入財務困境時協助調整預算。

上周，屋崙公布了近1000份造成盛桃被以貪腐罪名起訴的聯邦調查文件，這些文件中包括一張韓森用手寫的一張紙條，上面寫著：「CM Fife可聯絡全國有色人種協進會（NAACP）–用BP裝點門面。」

韓森向紀事報證實，BP是非裔（Black people）的縮寫，CM Fife指的是盛桃盟友屋崙市議員法夫（Carroll Fife）。不過，韓森表示，這張紙條被斷章取義，它是在一次反罷免的會議上寫的，盛桃在會議上討論了她對罷免運動打算招募非裔加入其行列的看法。

韓森7日發出聲明說：「這並非盛桃的政治策略，而是她對對手策略的觀察，我正在做筆記。顯而易見，這是有心人想藉用這張紙條來為自己贏得選舉。可悲的是，這就是我們民主生態的現況。」

紀事報表示，由於市長特別選舉將於下周舉行，詹金斯3月28日發出一封電子郵件給韓森，要求她讓所有員工簽署提前辭職信，以便開始進行政府過渡計畫，這種情況在民選官員辦公室中其實並不少見。

屋崙 罷免 非裔

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