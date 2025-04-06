舊金山1房公寓租金中位價3200元 疫後新高

舊金山今年3月一房公寓租金中位價3200美元，創下疫後新高。(取自Zumper臉書)

根據線上房地產平台「Zumper」報告，舊金山 今年3月的一房公寓(one-bedroom apartment)租金 ，比疫情 後的近五年來的任何時候還高。但市區租金仍比疫情前的高昂租金，低了數百美元。

「舊金山觀察家報」報導，「Zumper」上周發布數據顯示，舊金山市一房公寓月租中位價3200美元，是自2020年7月以來的最高租金。2020年3月時，一房月租也為3200美元。由於當時新冠疫情爆發，當局發布居家避疫令，導致全國租金開始一路下跌。

不過，今年3月份租金雖創下疫情後新高，平均租金仍低於2020年2月、即居家避疫令生效前的最後一個月，當時平均租金為3500美元。六年前的2019年3月，舊金山市一房公寓平均月租為3700美元。

整體而言，今年3月租金數據符合舊金山租賃市場的總體趨勢：價格正在緩慢但持續上漲。

舊金山一房公寓平均租金從2020年疫情爆發時的每月3500美元、一年後2021年3月暴跌至2600美元。但自那時開始，公寓租金穩定上升，舊金山成為全美租金第二貴的城市。

舊金山房地產市場相當昂貴，即使疫情期間月租曾低至2600美元，年租金也相當於美國住房與城市發展部門設定之舊金山地區家庭平均收入10萬4000美元的近30%。2025年3月公寓中位租金將達舊金山平均收入的近37%。財務專家一般建議民眾，住房支出不應超過年收入的30%。

Zumper分析師Crystal Chen預測，舊金山公寓租金短期內不會恢復到疫情前水平。她受訪「舊金山觀察家報」時表示，由於舊金山的租金趨勢，與當地就業市場、返回辦公室政策以及更廣泛的經濟情況相關，要完全恢復到疫情前水平，可能需要所有因素都有更持續增長。

全美3月份一房租金中位價維持相對穩定為1524美元，比去年同期上漲2.5%。

舊金山市長羅偉嘗試讓每名縣市政府員工每周至少四年到辦公室上班。根據「舊金山觀察家報」獲得調查顯示，舊金山約三分之二全職員工已每周五天到辦公室。此外，川普政府已指示所有聯邦工作人員每周五天返回辦公室，幾乎沒有例外。許多總部位在舊金山或在舊金山設有辦公室的科技公司，也要求員工一周內的大部分時間到辦公室上班。

Crystal Chen表示，進入夏季，房市競爭通常會更激烈，租金應會持續上漲。月租3200美元比上個月上漲1.9%，大致與季節趨勢相符。Zumper數據顯示，舊金山公寓1月份有95%入住率，與三年前水平92.1%，有明顯反彈，也高過全國92%入住率，顯示舊金山住房需求增加。