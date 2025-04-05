盛桃競選債務 新證據顯示她曾考慮公款支付

新文件顯示，前屋崙市長盛桃曾考慮用屋崙的資金支付競選顧問的欠款。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，盛桃當年當選、就職近半年後，她仍拖欠曾幫助她取得勝利的競選經理數萬美元。

由來已久的州法律禁止政治家使用公共資金資助競選活動，但在新公布的紀錄中，盛桃的前參謀長（chief of staff）漢森（Leigh Hanson）稱她的上司曾考慮過這一想法。

被盛桃欠款的競選經理卡斯基（Julie Caskey）最終成為了一名市政雇員，但在本周的一份聲明中，卡斯基否認對公共資金用於償還債務的計劃知情，稱這筆錢仍然是欠她的。

漢森在一次私人談話中不經意間透露的這一消息，被列入了聯邦檢察官去年查獲的數千頁市政紀錄中，並於本周公開發布。

去年11月被選民罷免 的盛桃和她的戀愛夥伴瓊斯（Andre Jones）被指控受到父子生意夥伴David Duong和Andy Duong的政治恩惠和金錢賄賂，以換取利潤豐厚的市政合同。

新公布的文件有助於拼湊盛桃早期的執政工作，包括她指揮被控賄賂人與市政高官之間的對話。四名被告均不認罪，如果罪名成立，他們將面臨聯邦監禁。

盛桃欠卡斯基的債務與聯邦腐敗案並無直接關係，但進一步揭示了這位新市長似乎正在努力解決前一年選舉中的遺留問題，也反映出盛桃顯然意圖模糊其政治聯盟與屋崙 市治理之間的界限。

在2023年6月29日發送的簡訊中，漢森和政治顧問施萊辛格（Andrea Batista Schlesinger）討論了如何為盛桃市長支付 「執行教練 」的費用。

當施萊辛格建議使用市裡的錢時，漢森指出，根據他們的簡訊交流紀錄，市長辦公室的預算很緊張，而盛桃希望用其中的大部分錢來支付一個盛桃欠下競選債務的人。

卡斯基是盛桃在2022年大選中的競選經理。在漢森的簡訊交流後不久，卡斯基受聘擔任市長辦公室氣候合作部主任，任期從2023年10月至2024年12月。

2022年選舉的最新競選財務記錄顯示，盛桃仍欠卡斯基5萬8488美元的諮詢工作費用，而這筆費用最初接近8萬美元。

卡斯基在回答書面問題的聲明中證實了這一數額，但否認知道漢森給施萊辛格的簡訊。

周五（4日）下午，漢森證實盛桃希望從市政府資金中撥出5萬美元支付卡斯基作為市政府顧問的費用，漢森表示她不同意此舉。但漢森說，這種情況並不違法，卡斯基從未被聘為顧問。