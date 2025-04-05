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猛獁湖3年輕人 染漢他病毒喪命

編譯林思牧／綜合報導
風景優美的猛獁湖(Mammoth Lake) ，周邊有加州著名的滑雪勝地。 (谷歌地圖)
風景優美的猛獁湖(Mammoth Lake) ，周邊有加州著名的滑雪勝地。 (谷歌地圖)

金像獎影帝金哈克曼(Gene Hackman)的妻子貝琪荒川(Betsy Arakawa) 因感染漢他病毒(hantavirus)驟逝，消息令人驚愕。加州偏僻的一個小城，最近一連出現了好幾個死例，令一些居民深感恐慌。

舊金山紀事報報導，人類感染漢他病毒（透過接觸受感染的鹿鼠（deer mice）傳播）的病例很少見。加州公共衛生部的數據指出，自1980年以來，加州只有不到100名居民被診斷出感染這種呼吸系統的疾病。但莫諾縣猛獁湖市(Mammoth Lake) ，最近卻有三人因此病喪命。

莫諾縣政府發言人卡波魯索（Justin Caporusso）向紀事報表示：今年才開始就出現三起病例，這非常不尋常。官方尚未公開這三位猛獁湖居民的身份，但公共衛生官員將最新的受害者稱為「年輕人」。調查人員沒有發現這些人家中有老鼠出沒的證據，也不清楚他們在哪裡接觸過老鼠糞便或唾液。

猛獁湖是內華達山脈的一個小城，人口7000人，位於優勝美地國家公園以東約50哩處，周圍有滑雪場和登山健行步道。莫諾縣衛生官員稱他們的死亡「悲慘且令人震驚」。

莫諾縣公共衛生官員布醫師（Dr. Tom Boo）說，死亡的時間和情況並不典型。漢他病毒感染最常發生在春末或夏季，人們接觸到鹿鼠等野生囓齒動物的尿液、糞便或唾液，尤其是透過吸入空氣中的污染物而染病。

布醫師說：「據我們所知，這些死者中沒有人從事通常與接觸鼠隻有關的活動，例如清理通風不良的室內區域或有大量鼠糞的附屬建築。」公共衛生官員認為，鹿鼠數量的激增可能是導致這現象的原因。官員表示，今年鹿鼠數量在猛獁山以及東部山脈的其他地區都很高，增加了人類感染的可能性。

加州 優勝美地 舊金山

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