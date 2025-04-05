馬斯克改革社安金 灣區長者受衝擊

馬斯克主導社安改革風暴，灣區長者恐受衝擊。（記者李怡／攝影）

一場針對美國社會安全局（Social Security Administration, SSA ）的改革行動，正引發全國高度關注。這項由科技鉅子馬斯克領銜推動的「反欺詐整頓」，號稱要清理社安系統的濫用情況，被舊金山 華埠長者批評，可能削弱社安局執行核心任務的能力，對包括灣區在內高齡人口占比快速增加的地區，恐構成長遠風險。

舊金山華人權益促進會辦公室4日表示，對很多在海外生活的華人家庭來說，社安金 不只是政府的補助，更是家中長輩安穩退休生活的基本保障。很多阿公阿嬤一輩子辛苦工作，年紀大了，靠的就是這筆固定收入支付房租、買菜、看病。若這制度一旦出問題，受到波及的，往往就是那些最無力應對變化的長者。而語言、數位設備使用的不便，更讓不少華裔長者面對突如其來的政策改變時，顯得特別無助。

雖然馬斯克曾批評社安制度是「史上最大的龐氏騙局」，但對於數以百萬計的年長者與身心障礙者而言，這套制度是不可或缺的生活保障。根據社安局資料，截至2024年12月，全美九成以上的65歲以上長者正領取社安福利，其中退休人每月平均領取約1900美元，身障者則為1580美元。

據走訪了解，居住在華埠散發家庭的許多低收入長者來說，社安金是他們維持生活的主要來源，尤其在舊金山生活成本高、房租昂貴的情況下，這筆收入更顯得關鍵。

根據灣區政府協會的預測，65歲以上人口將從2015年占總人口14%，增加至2050年的23%。這意味著未來社安金的申請人數將持續增加，對SSA的服務能力構成壓力。

據「舊金山紀事報」報導，川普政府於今年2月宣布將裁撤約7000名SSA員工，約占總人力的12%，並計畫關閉十個地區辦公室中的六個，儘管目前尚未公布具體名單。SSA代理署長杜戴克（Leland Dudek）表示，原本需時兩年的客服縮編工作，在白宮要求下已被大幅提前。

舊金山居民稱，目前社安局已出現服務壓力爆增的狀況，客服熱線等候時間顯著延長，需求難以及時獲得協助。希望社團組織能針對這一政策變化，幫助華裔社區民眾做好準備，保障自身權益。