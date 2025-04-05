我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

馬斯克改革社安金 灣區長者受衝擊

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克主導社安改革風暴，灣區長者恐受衝擊。（記者李怡／攝影）
馬斯克主導社安改革風暴，灣區長者恐受衝擊。（記者李怡／攝影）

一場針對美國社會安全局（Social Security Administration, SSA）的改革行動，正引發全國高度關注。這項由科技鉅子馬斯克領銜推動的「反欺詐整頓」，號稱要清理社安系統的濫用情況，被舊金山華埠長者批評，可能削弱社安局執行核心任務的能力，對包括灣區在內高齡人口占比快速增加的地區，恐構成長遠風險。

舊金山華人權益促進會辦公室4日表示，對很多在海外生活的華人家庭來說，社安金不只是政府的補助，更是家中長輩安穩退休生活的基本保障。很多阿公阿嬤一輩子辛苦工作，年紀大了，靠的就是這筆固定收入支付房租、買菜、看病。若這制度一旦出問題，受到波及的，往往就是那些最無力應對變化的長者。而語言、數位設備使用的不便，更讓不少華裔長者面對突如其來的政策改變時，顯得特別無助。

雖然馬斯克曾批評社安制度是「史上最大的龐氏騙局」，但對於數以百萬計的年長者與身心障礙者而言，這套制度是不可或缺的生活保障。根據社安局資料，截至2024年12月，全美九成以上的65歲以上長者正領取社安福利，其中退休人每月平均領取約1900美元，身障者則為1580美元。

據走訪了解，居住在華埠散發家庭的許多低收入長者來說，社安金是他們維持生活的主要來源，尤其在舊金山生活成本高、房租昂貴的情況下，這筆收入更顯得關鍵。

根據灣區政府協會的預測，65歲以上人口將從2015年占總人口14%，增加至2050年的23%。這意味著未來社安金的申請人數將持續增加，對SSA的服務能力構成壓力。

據「舊金山紀事報」報導，川普政府於今年2月宣布將裁撤約7000名SSA員工，約占總人力的12%，並計畫關閉十個地區辦公室中的六個，儘管目前尚未公布具體名單。SSA代理署長杜戴克（Leland Dudek）表示，原本需時兩年的客服縮編工作，在白宮要求下已被大幅提前。

舊金山居民稱，目前社安局已出現服務壓力爆增的狀況，客服熱線等候時間顯著延長，需求難以及時獲得協助。希望社團組織能針對這一政策變化，幫助華裔社區民眾做好準備，保障自身權益。

舊金山 SSA 社安金

上一則

巨人隊開幕戰 羅偉開球展親民形象

下一則

促綠色生活 聖塔克拉拉居民可免費領堆肥

延伸閱讀

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多
在特斯拉噴納粹標誌抗議 犯仇恨罪？教授：要看語境、目標為何

在特斯拉噴納粹標誌抗議 犯仇恨罪？教授：要看語境、目標為何
美股最錢線／馬斯克辭DOGE 特斯拉「解放」

美股最錢線／馬斯克辭DOGE 特斯拉「解放」
特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克
范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問

范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問

熱門新聞

costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20
東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）

舊金山華埠醫院遭電話槍擊威脅 啟動銀級警報 FBI、市警介入

2025-04-03 16:46
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅