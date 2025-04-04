新關稅衝擊／討好川普也沒用 蘋果市值縮水超3000億

蘋果執行長庫克(後中)今年1月20日參加川普總統就職典禮。(路透)

灣區許多高科技公司的領導人，在川普 的第二任揭始之際對他百般奉承，希望企業能在商業政策上得到優遇。但川普新發布的關稅 措施，立即讓他們公司的市值受到嚴厲打擊。

SFGATE報導，川普於2日股市收盤後宣布了全面的新關稅，包括對所有進口商品徵收10%的基準稅，對某些國家的進口商品徵收兩倍或三倍的關稅。他稱非基準關稅是「互相的」（reciprocal），並指出包括半導體晶片在內的一些商品將不受這些關稅影響，對矽谷來說算是一個小勝利。

儘管如此，次日那些親吻川普權戒的科技高層卻看到川普的關稅聲明猛烈打擊了他們有義務保護的東西：他們公司的價值。

根據CNBC報導，蘋果即將迎來五年來最糟的股市表現，執行長庫克 親自向川普的就職基金捐贈了100萬美元。這家iPhone和Mac製造商嚴重依賴中國製造業，但也在印度、越南、泰國和馬來西亞生產設備。所有產品都將徵收相當於其商品價值24%至46%的新關稅。

知名科技投資分析師艾夫斯（Dan Ives）撰文稱，蘋果正處於「關稅暴風眼」，而且這是一場「五級颱風」。截至4日中午，蘋果股價下跌逾9%，市值縮水逾3000億美元，庫克和每位領取股票薪酬的蘋果員工的淨資產也縮水不少。艾夫斯估計，如果關稅保持不變，蘋果產品的「價格將大幅上漲，幅度令人難以想像」。

庫克領導下的蘋果估值降幅最大，但其他本土執行長也面臨慘淡的股票表現。Meta下跌約 8.5%，市值蒸發超過 1000億美元。根據紐約時報報導，執行長查克柏格也向川普的就職基金捐款，甚至與他人共同主持了共和黨主要捐款者的招待會，過去幾個月，他一直在遊說川普政府解決針對其公司的反壟斷訴訟。