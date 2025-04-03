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華裔慣犯教唆12歲兒行竊 偷走價值超過6500元商品

編譯廖宜怡／綜合報導
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華裔竊賊利用12歲兒子在舊金山Saks百貨公司和Walgreens藥房偷走價值超過6500美元的商品。（取自谷歌地圖）
華裔竊賊利用12歲兒子在舊金山Saks百貨公司和Walgreens藥房偷走價值超過6500美元的商品。（取自谷歌地圖）

舊金山檢方表示，一名涉嫌連續入店盜竊的華裔男子供稱，他利用他年僅12歲的兒子幫助他從舊金山三家商店行竊，總共盜走價值超過6500美元的商品。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，舊金山44歲男子黃哈利（Harry Wong，音譯）在2024年5月到10月之間，涉嫌多次在聯合廣場的Saks 5th Avenue百貨公司和兩間Walgreens藥房行竊，被控重罪盜竊、二級入室盜竊、教唆未成年人犯罪等罪名。

不過，根據「舊金山標準」取得的法庭紀錄，包括黃哈利兒子在內的多名未成年人不僅是共犯，也被視為主嫌犯。

黃哈利3月17日遭警方逮捕，舊金山地檢處在一份拘留黃哈利待審的動議文件中稱，釋放黃哈利不僅會危害公共安全，同時也會危及其子的安全。

舊金山檢察官祖德卡夫（Stephanie M. Zudekoff）在3月19日提出的動議中寫道：「如果被告被釋放，被告可能會再次利用其未成年子女實施重罪盜竊，他12歲兒子的安全將受到威脅。」

法庭文件指出，監視錄影畫面顯示，黃哈利於去年5月14日看著兒子在Saks 5th Avenue百貨公司拿走一副名牌太陽眼鏡藏在身上，然後和其他未成年人準備一起離開。當這群孩子被百貨公司保安攔下時，黃哈利朝另一個方向迅速離去。這副價值1163美元的太陽眼鏡事後已被歸還給百貨公司。

「舊金山標準」表示，在3月20日舉行聽證會後，黃哈利簽下切結書獲得保釋，他將於4月30日再次出庭。

警方稱，黃哈利的兒子已經被送往少年司法中心（Juvenile Justice Center）拘留。公辯律師辦公室表示，他們無法提供有關這名未成年當事人的詳細資料。

哈利 舊金山 華裔

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