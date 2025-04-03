韓超Jagalchi灣區分店 海鮮烘焙被掃空 亞裔：找到歸屬感

Jagalchi以豐富的海鮮選擇而聞名。（記者王子涵／攝影）

韓國精品超市Jagalchi位於灣區 德利市（Daly City）的最新門店，上周五正式開門營業，數千名慕名而來的灣區居民在門外排起長隊，試圖擠進這一充滿亞洲美食的廣場。

不同於傳統百貨超市，Jagalchi在7萬5000平方呎的大型空間中，集合了餐廳、酒吧、麵包坊、肉舖、海鮮專櫃等豐富內容，由韓裔米其林廚師Tony Yoo掌舵的餐廳Pogu位於超市正中，將右側的海鮮肉類區與左側的蔬果烘焙區分割開。

華人 居民張哲遠表示，這裡簡直是一個巨大的市民廣場，不光只是來超市買菜的顧客，還有尋求正宗韓式烤肉的食客，購買新鮮烘焙麵包的家長。他甚至願意下班後來到後邊的酒吧喝上一杯韓國啤酒，吃一盤新鮮的蠔。

「這是亞裔 美食的天堂，也是亞裔社區重要的聚集區，老人孩子成年人都能在這裡找到適合自己的天地。」張哲遠說。

本報記者1日下午4時探訪該超市，發現Jagalchi海鮮區中，招牌的壽司、新鮮牡蠣、和醃製牛肉已經早早售罄，烘焙區的貨架也空空如也。

華人顧客趙洪斌表示，他是韓國燒酒和日式清酒的愛好者，而在本地的酒商店如Bevmo、TotalWines等超市，很少有豐富的選擇。「通常偌大的超市，只有一兩個貨架擺放清酒或燒酒。」趙洪斌說，「而在Jagalchi，光是燒酒就有幾個貨架的不同選擇，價格從低到高，這最讓我喜出望外。」

華人陳女士稱，逛Jagalchi讓她感到歸屬感。「成堆擺放的方便麵，以及小瓦斯爐，這些都是亞裔美食文化中獨有的元素。」

她也坦言，超市在貨架位置的設置上存在問題，顧客或許要多來幾次才能迅速找到自己所需的商品。「顧客們常常從四面八方向你湧來，而不是簡單的單行或雙行。或許超市這麼設置是讓顧客更加自由的探索，但也會讓不熟悉的顧客無所適從，並有可能錯過某些貨架。」