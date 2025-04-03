環保署擬終止62筆加州補助款 多個灣區組織恐受創

美國環保署研擬終止62筆加州補助案，九位參議員致函環保署長澤爾丁（Lee Zeldin），譴責這些終止決策，並要求立即撤回。(美聯社)

舊金山紀事報報導，一項內部文件顯示，美國環保署（EPA）列出全美擬終止的400筆補助案中，有62筆來自加州 ，受影響者包括多個灣區非營利組織與地方政府。

這些補助原本是依前總統拜登 簽署的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）所核發，若遭終止，受補助機構將失去數百萬美元資金，恐導致裁員、取消項目。受影響的計畫包括：為東巴洛阿圖哮喘兒童提供空氣清淨機、在東灣小學植樹等。

加州聯邦參議員 謝安達（Adam Schiff）、帕迪利亞（Alex Padilla）等九位參議員日前聯名致函環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin），譴責這些終止決策，並要求立即撤回。他們在信中寫道：「這些違反法院命令的終止行動，是你（Zeldin）試圖挪用國會合法核准資金、阻礙潔淨空氣與水源保護、打擊低成本潔能投資的升級行為。」

EPA發言人未正面回應補助是否已正式終止。3月稍早，EPA宣布與馬斯克領導的政府效率部（DOGE）合作，取消總值17億美元的400多筆補助，聲稱這些補助涉及「九個不必要的計畫」。目前尚不清楚是否與議員取得的名單相同。

康曲柯士達(Contra Costa)與蘇拉諾(Solano)食物銀行預期將失去15萬美元補助。執行長史賴（Caitlin Sly）說︰「我們原已面臨其他聯邦資金風險，再加上這筆可能取消，無異雪上加霜」。

康曲柯士達縣原獲拜登政府「環境與氣候正義補助計畫」提供1900萬美元，目前列為「暫停中」。資金用於「北列治文(North Richmond)社區韌性計畫」，涵蓋建設社區中心、為小學植樹、為住宅進行潔能升級等。

柏克萊非營利機構Earth Island Institute計畫在夏威夷執行為期三年的原住民就業與議政參與計畫，補助金額300萬美元，已投入20萬美元與三個月人力。負責人迪芬多夫（Sarah Diefendorf）表示，他們在補助平台上看到「已暫停」的標示，感嘆：「這是一生一次的機會，沒了錢，一切都沒了。」若補助不恢復，機構恐須裁員。Earth Island已聯合包括聖地牙哥市政府等在內的團體提出訴訟。

巴洛阿圖的 Climate Resilient Communities失去一筆50萬美元補助，原用於提供空氣清淨機給哮喘兒童與身障長者。該區靠近高速公路與工業設施，空汙長期嚴重。該機構已雇用兩名員工負責該項目，目前被迫重新指派工作。

CRC計畫主任肯尼迪（Cade Cannedy） 批評：「這樣的工作被汙名為『無聊』或『覺醒（woke）』，真的令人感到羞辱。」