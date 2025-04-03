空置率下降、租金上漲 南灣辦公樓租賃活動強勁

最新報告指出，矽谷辦公大樓市場好轉，空置率下降、交易量增加，租金上漲。報告將矽谷定義為聖塔克拉拉縣與佛利蒙市。(取自聖塔克拉拉縣府臉書)

根據最新報告顯示，矽谷 辦公大樓市場好轉，空置率降低，交易量增加，南灣辦公大樓空間租金 上漲。2025年的矽谷辦公大樓市場，有一個好的開始。

「聖荷西信使報」報導，商業房地產 公司「高力國際」(Colliers)報告指出，2025年1-3月第一季度南灣辦公大樓空置率下降、租金上漲，整體交易活動擴展。

高力國際報告顯示，相較於2024年10-12月的第四季度，今年第一季度矽谷辦公大樓市場有所改善。報告提供矽谷辦公大樓市場統計數據資料，將矽谷定義為聖塔克拉拉縣與佛利蒙市。

根據初步報告，以下是衡量2025年頭三個月南灣辦公大樓市場表現的關鍵統計資料：

‧今年第一季度整體辦公大樓空置率為16.4%。去年第四季度空置率為16.6%。去年同期的第一季度則為13.9%。

‧2025年第一季度轉租(sublease)空間空置率為4.3%，2024年第四季度為4.7%、第一季度為5.5%。

. 2025年第一季度辦公室月租金為每平方呎5.41美元；2024年第四季度為每平方呎5.36美元、2024年第一季度為5.35美元。

南灣租賃活動強勢，2025年第一季度辦公租用或佔據整體空間、比空置空間多了33萬3800平方呎。其也稱為「正淨吸收量」(positive net absorption，代表新租用面積減去空置面積，用來衡量租客需求)。

高力國際報告顯示，2024年第四季度的南灣辦公大樓出租面積、比空置面積多了11萬8900平方呎。

報告指出，與前幾個季度相較，南灣辦公大樓最近兩個季度出現大幅改善。在租用率連續下降六個季度之後，租用空間的正淨吸收量，已連續第二個季度呈現正增長。