桑尼維爾市劫匪開車撞珠寶店 店員持槍對峙 劫匪放棄逃逸

犯罪嫌疑人駕駛車輛連續兩次撞擊商鋪。（桑尼維爾警方提供）

桑尼維爾市East El Camino Real大道800號街區的一家珠寶店3月29日晚間6時30分左右發生搶劫未遂案。犯罪嫌疑人駕駛一輛偷來的車輛，連續兩次撞擊商鋪正面牆壁，企圖製造破口闖入店內。然而，店員迅速作出反應，拿出一把槍與肇事車輛司機對峙，迫使嫌疑人放棄計畫，駕車逃離現場。此次事件未造成財物損失，但珠寶店正面建築遭受嚴重損壞，警方正進一步評估損失情況。

接到報警後，桑尼維爾市公共安全部門官員迅速抵達現場並展開調查。警方在案發後不久，在附近的一條街道上發現了嫌疑人遺棄的涉案車輛，該車已被確認是失竊車輛。進一步搜查過程中，警方在同一片區域內發現了多輛被盜車輛，初步研判這可能是一個有組織的盜車團夥作案，且此次搶劫未遂案與這些車輛存在直接關聯。

目擊者稱，嫌疑人至少有兩人，他們在未能成功進入珠寶店後，迅速改換交通工具，乘坐一輛新型小型貨車逃離現場。警方隨後在距離事發地點不遠處找到了這輛小型貨車，並確認其同樣為被盜車輛。這一系列線索顯示，嫌疑人可能涉及多個偷盜及搶劫案件，且具備一定的作案組織性。

警方表示，案發現場的視頻監控已記錄下嫌疑人的行蹤及作案過程，警方正在分析視頻內容，以獲取更多線索，同時調取附近其他商鋪及公共區域的監控錄影，以追蹤嫌疑人的去向。

目前，調查仍在進行中，警方呼籲任何目擊此次事件或掌握相關線索的市民與員警聯繫。警方強調，該犯罪團夥可能仍在灣區 活動，並呼籲當地商戶提高警惕，注意類似可疑行為，以防再次發生類似案件。