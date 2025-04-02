一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口

企業打稅務官司，舊金山預算洞越補越大，市府或將裁員。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市府的錢包正愈來愈緊，現在還得面對一波波企業提告的稅務官司，讓原本就吃緊的預算更雪上加霜。市府或可能因赤字擴大而裁員。

根據市主計長辦公室（city controller）與市長辦公室本周聯合發布的報告顯示，舊金山光是跟企業稅有關的訴訟，就讓市府背上高達4.15億美元的潛在損失，且占明年度預算赤字的一半以上。

訴訟主要針對的是「總收入稅」（Gross Receipts Tax），也就是企業在舊金山營運所產生的總營收都要繳的稅。過去幾年，隨著遠程辦公興起，舊金山商業活動外流，此稅收本就不穩定，現在又被一連串訴訟拖累。

其中最大條的案件，是Airbnb去年提告，要求退還他們聲稱多繳的1.2億美元稅金。消息一出，引爆很多市府人員不滿。代表市府員工的兩大工會（IFPTE Local 21 和 SEIU Local 1021）上周特地到Airbnb總部抗議，控訴這家企業「賺了錢卻不願繳稅」。

SEIU發言人卡梅霍（Jennie Smith-Camejo）說：「我們會持續揭露那些仰賴舊金山公共資源、卻不肯負起責任的企業。」

Airbnb對此沒有回應。

不只是稅官司，舊金山還在跟聯邦政府爭疫情 期間的補助款。當初為了安置遊民而投入大筆資金，現在FEMA（聯邦緊急事務管理署）還沒全額撥款下來，雙方還在討價還價。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「這份報告證明，我們正面對舊金山有史以來，最困難的結構性財政缺口。」

目前市府已放話，十多年來首度「裁員」的可能性已經被擺上桌，這讓不少市府員工人心惶惶。

雖然今年部分房地產稅和企業稅表現還不錯，幫市府小小補了一點洞，讓預算赤字從8.4億降到8.17億美元，但還是抵不過這些稅務訴訟帶來的衝擊。

根據報告估計，市府光是潛在退稅 責任，在本年度就可能增加1.5億美元，總額衝到4.15億，算是在巨大的預算赤字裡，又炸開了一個洞。

面對這些壓力，市府未來幾個月勢必得給出更具體的財務困境因應方案。對市民來說，這些稅務官司與赤字背後的現實，可能是面臨著，公車班次減少、社區服務緊縮，甚至工作機會流失等具體事件。