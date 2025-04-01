冒充凱薩醫療詐騙電話 灣區華人頻繁接到 會說中英語 真偽難辨

近期不少華人社區民眾反映，頻繁接到冒充凱薩醫療(Kaiser Permanente)的詐騙電話。(Mikhail Nilov/ Pexels)

近期，不少華人 社區民眾反映，頻繁接到冒充凱薩醫療（Kaiser Permanente）的詐騙電話。詐騙分子不僅能準確說出受害者姓名及部分個人信息，還能熟練地在英語與中文間切換，使許多民眾一時難辨真偽。此類詐騙手法日益猖獗，提醒華人社區提高警惕，防止個人信息被盜用或財務受損。

一位受害者在社交平台上分享了自己的經歷，表示連續接到來電顯示為「Kaiser Permanente」的電話。對方起初使用流利的英語自稱是Kaiser客服，並詢問其姓名，確認身份後，便迅速切換至中文，聲稱其保險 理賠因信息不足無法通過，要求提供更多個人資料。然而，當這位受害者表示應由保險經紀人處理時，對方明顯愣住，無法應對突發情況，暴露了詐騙本質。

另一名受害者則因近期正在處理Kaiser的保險變更，毫無防備地接聽了類似電話。對方表示其近期申請的醫療理賠款項無法成功扣款，需要提供額外的支付信息。當受害者表示不曾有此筆醫療消費後，詐騙分子立即改口，聲稱其個人信息可能已遭盜用，試圖以恐慌心理引導受害者提供更多個人資訊。幸運的是，這位受害者提高警覺，掛斷電話並自行向Kaiser官方核實，才避免上當受騙。

更令人擔憂的是，有民眾在剛註冊Kaiser帳戶後不久，便接到了此類詐騙電話。詐騙分子不僅準確掌握其姓名與性別，還聲稱是來自Kaiser亞裔 服務中心，藉口理賠未成功，要求提供信用卡信息進行「補交費用」。由於受害者對方才註冊的帳戶仍有印象，對電話的真實性產生懷疑，最終拒絕提供資訊。然而，該用戶仍對個人數據可能已被外洩表示擔憂。

就日益猖獗的醫療詐騙，記者致電南灣警局。警方提醒民眾保持警惕，並採取以下防範措施：

不輕信來電顯示：詐騙分子可透過技術手段偽造來電顯示，即使來電顯示為「Kaiser Permanente」，也不能輕信。

拒絕提供個人資訊：Kaiser官方不會透過電話要求用戶提供信用卡號碼、社會安全號或其他敏感信息。

獨立驗證來電真偽：若接到可疑電話，可直接撥打Kaiser官網提供的客服電話確認。

提高警覺，切勿驚慌：詐騙分子經常利用恐慌心理讓受害者上鉤，接到可疑來電時，應冷靜應對，避免落入圈套。