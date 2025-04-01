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Rivian電動車崛起 成巴洛阿圖警用車

記者徐蓓蓓／綜合報導
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Rivian作為新興品牌，正逐步在矽谷嶄露頭角。(取自Rivian網站）
Rivian作為新興品牌，正逐步在矽谷嶄露頭角。(取自Rivian網站）

近年來電動車市場競爭激烈，Rivian作為新興品牌，正逐步在矽谷──特斯拉的大本營嶄露頭角。透過在史丹福購物中心開設展示中心，以及與巴洛阿圖警察局合作，計畫在密爾比達設廠等動作，Rivian正積極擴展其在灣區的影響力。

Rivian創立於2009年，總部位於美國加州爾灣，專注於開發高性能電動卡車與SUV。該公司以其堅固耐用、具備越野能力的電動車款著稱，尤其受到戶外運動愛好者的青睞。

與Rivian積極擴展市場相對應，特斯拉近期卻面臨多重挑戰。其CEO馬斯克（Elon Musk）因個人言論和在本屆政府中扮演的角色，引發部分消費者與企業的不滿，導致特斯拉品牌形象受損。

據巴洛阿圖在線報導，Rivian計畫在巴洛阿圖的史丹福購物中心開設新的展示中心，地點位於 Arboretum Road與Orchard Lane交叉口附近，靠近Neiman Marcus百貨公司。該公司已獲得將六個現有停車位轉換為專用Rivian電動車停車位的批准，方便顧客試駕和體驗其車輛。

另一方面，巴洛阿圖警察局近期購買了全美首輛Rivian R1S警用巡邏車，而沒有選擇Tesla電動車。這款電動SUV將被用於日常巡邏工作。該車最高時速可達130哩，內部空間比該局目前使用的福特Explorer和吉普Durango更為寬敞。這一合作不僅提升了Rivian在本地的知名度，也展示了其車輛在公共服務領域的潛力。

SiliconValley.com也於3月31日發文稱對馬斯克和Tesla的抵制浪潮為Rivian這樣的電動車企業打開了機會之門。文章稱從今年1月1日起到3月16日，以Tesla汽車折價換購其他品牌新車的車主達到了歷史最高數量。

不過文章也提到Tesla依然擁有自己的一些死忠粉。一位叫做馬斯塔（Les Mustard）的賭城居民就擁有包括Cybertruck在內的3輛Tesla電動車，並且不打算換車。他說：「我是100%的MAGA。這是地球上最聰明的人製造的路面上最好的車。」

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