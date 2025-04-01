灣區出現今年首起麻疹病例 與國際旅客有關

在德州已發現327起麻疹病例，有40人住院，1人死亡。(電視新聞截圖)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區衛生官員上周報告了該地區今年首例麻疹 確診病例。

聖馬刁縣（San Mateo County）的病例於2月份發現，與一名國際旅行者有關，當局強調沒有持續的公共風險。不過，隨著春假旅行和其他國際旅行的增加，當局呼籲居民保持謹慎。

儘管加州的疫苗 接種率很高，但麻疹病例仍在上升。截至3月，聖馬刁縣、佛萊斯諾（Fresno）縣、洛杉磯（Los Angeles）縣、橙縣（Orange County）、普萊賽縣（Placer County）和圖盧姆（Tuolumne）縣等縣已報告了8例麻疹病例。

全國已確診378例麻疹病例，超過了2024年的總數。在德州（Texas），已報告327例病例，造成40人住院，1 人死亡。

舊金山加大（UCSF）傳染病專家陳子平（ Peter Chin-Hong） 說：「關於灣區的麻疹風險，好消息是，我們的疫苗接種率在全國名列前茅，如果你接種了疫苗，就不用擔心–這是一種非常好的疫苗。不太好的消息是，在 COVID 疫情的早期，人們對疫苗的猶豫不決和無法獲得疫苗的情況增加，導致疫苗接種率下降。」

根據加州年度幼稚園免疫報告，2023-24 學年加州幼稚園麻疹疫苗接種率略有下降，但仍高於 95%──社區免疫的臨界值。

陳子平強調：「95%很重要，因為它可以保護社區中那些可能對疫苗沒有反應或免疫力下降的人。」

雖然麻疹已於2000年宣布在美國絕跡，但聯邦疾病防治中心 （CDC）報告稱，麻疹病例的增加令人擔憂，在紐約（New York）、新墨西哥（New Mexico）和密西根（Michigan）等幾個州出現了麻疹疫情集群。

3月早些時候，灣區所有九個縣和鄰近轄區的衛生官員都敦促居民接種疫苗。

聖馬刁縣衛生官員在一份聲明中說：「在這些疫情中，大多數病例都沒有接種疫苗。」

聯邦疾病防治中心建議兒童在12到15個月時接種第一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），在4到6歲時接種第二劑。接種一劑MMR疫苗對麻疹的有效率為93%，而接種兩劑則可將有效率提高到97%。

陳子平還建議在1957年至1968年間接種過疫苗的人或只接種過一劑疫苗的人打補強針。

衛生官員表示，如果擔心免疫力下降，再打一針是無害的。

麻疹具有高度傳染性，可在人群密集的地方通過空氣傳播。症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕和皮疹（rash），可在皮疹出現前四天出現。衛生官員敦促居民確保接種最新疫苗，尤其是在出國旅行之前。